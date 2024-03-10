Сестры милосердия из Темрюка готовят сухие супы для бойцов СВО

/Вкусное утро/

В приходском сестричестве "Доброта сердец" при храме в честь Архистратига Михаила в Темрюке готовят сухие обеды для бойцов специальной военной операции – благодаря равномерной сушки они компактны и очень быстро могут стать полноценными питательными блюдами.

По просьбе волонтеров депутат ГосДумы Иван Демченко выделил средства на приобретение профессиональной техники для дегидрации.

На приеме граждан старшая сестра милосердия приходского сестричества "Доброта сердец" Инна Петюкина рассказала о большой работе, которую после начала СВО проводят волонтеры. Но им не хватало профессионального оборудования. По инициативе депутата были приобретены пять дегидраторов и вакууматор RAWMID.

С их помощью в "Доброте сердец" равномерно сушат овощи и мясо для суповых наборов, обезвоживая их внутри и снаружи. Так бойцы получают сухие смеси, из которых прямо на передовой можно быстро сварить полноценные питательные и полезные супы. Они еще вкуснее от того, что сделаны из кубанских продуктов и заботливыми руками. А благодаря новой технике расширился ассортимент готовых блюд. На передовую теперь отправляют не только супы и мясо, но и, например, квашеная капуста.

"За большую и очень важную для наших ребят на фронте работу отметил сестер милосердия Инну Петюкину и Ольгу Ружицкую благодарностями от своего имени. Уверен, что их также благодарят сотни военнослужащих, получивших сухие пайки из Темрюка", - отметил в своем телеграм-канале депутат Иван Демченко.

Депутат Госдумы Иван Демченко с первых месяцев СВО оказывает помощь находящимся на передовой военнослужащим – за два года туда направлены сотни автомобилей, квадроциклов, квадрокоптеров и антидроновых ружей, гуманитарной помощи. И каждый раз бойцы особо благодарят не только за технику, ежедневно спасающую им жизни, но и сделанные руками волонтеров маскировочные сети, халаты, носки и перчатки, домашнюю еду. Они вдохновляют бойцов на продолжение борьбы с неонацизмом и напоминают – их очень ждут дома с Победой.