Следующие две недели будут знаковыми для потенциальных муниципальных депутатов

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Муниципальные выборы должны быть назначены не ранее 14 июня и не позднее 24 июня.

Официальное опубликование решения произойдет в течение 5 дней после его принятия.

Начиная со дня следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов стартует процедура выдвижения кандидатов и представления документов в избирательную комиссию, которая продлится до 18 часов 29 июля.

Большинство кандидатов уже начали собирать документы, однако продолжает сохраняться определенная растерянность среди как провластных, так и оппозиционных кандидатов. Не все понимают каким образом вести избирательную кампанию, мобилизовать сторонников и применять адмресурс. Особая напряженность возникает в курортных городах, где большинство депутатов, имеющими бизнес в курортной сфере еще не определились в нужности депутатского мандата, а определившиеся не хотят вкладывать значительные ресурсы в кампанию, ввиду пошатнувшего их положение коронакризиса.

Не беря во внимание Краснодар, где выборы всегда были активными, мы ожидаем интересные избирательные кампании в Новороссийске, Сочи и Анапе, где повышается уровень протестной активности и наблюдается наращивание потенциала у оппозиционных кандидатов, на фоне снижения такового у провластных кандидатов как от Единой России, партий спойлеров, так и у потенциальных самовыдвиженцев.

Интриги вокруг уже назначенных на 13 сентября губернаторских выборов в Краснодарском крае мы не видим. Единственный, якобы оппозиционный кандидат Александр Сафронов большинству видится банальным техническим кандидатом. Такая позиция вполне объяснима. Количество сторонников КПРФ среди муниципальных депутатов настолько мало, что не позволяет Сафронову, в отсутствие договора с властью пройти муниципальный фильтр. В случае прохождения Сафроновым фильтра и регистрации в качестве кандидата на губернаторские выборы мы можем констатировать своеобразный договор: возможность попиариться и записать в свою политическую CV участие в губернаторских выборах в обмен на электоральную конкурентность и отсутсвие неожиданностей на выборах.