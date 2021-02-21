Партийный актив готовится к противостоянию с чиновниками, отвечающими за выборы

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Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом при Общественной палате (ОП) РФ по общественному контролю за голосованием провели семинар по подготовке наблюдателей для представителей партий.

В мероприятии приняли участие представители 17 партий, в том числе «Единая Россия», ЛДПР, «Справедливая Россия», «Новые люди», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», КПСС, «Зеленая Альтернатива», «Партия РОСТА», «Партия прямой демократии», «Партия за справедливость!», «Демократическая партия России», «Гражданская сила», «Родина», «Коммунисты России», «За правду», «Патриоты России» и представители других партий.

К сентябрю 2021 года предполагается подготовить более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму по всей стране, в том числе в Новороссийске. Ведь главными нарушителями выборного законодательства на семинаре назвали чиновников муниципалитетов, выполняющие задание чиновников из ДВП.

Источник: @Смутное время