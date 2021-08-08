/Выборы.Выборы.Выборы/

6 августа Ивану Демченко вручено удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва

Иван Иванович выдвинут от Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Славянскому избирательному округу 48, в который входят Абинский,  Славянский, Крымский, Темрюкский районы и город-курорт Анапа.

Территориальной избирательной комиссией проведены  Все  необходимые  процедуры в соответсвии с действующим законодательством и нормами санитарно-эпидемиологических требований.

По этому избирательному округу зарегистрировано 10 кандидатов.

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Выборы.Выборы.Выборы

Добавить комментарий

Последние новости

6 августа Ивану Демченко вручено удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва

Можно ли заразиться коронавирусом после прививки?

Главврач смогла сломать...

Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там города-миллионники 

Мы с вами можем творить чудеса!