6 августа Ивану Демченко вручено удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва

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Иван Иванович выдвинут от Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Славянскому избирательному округу 48, в который входят Абинский, Славянский, Крымский, Темрюкский районы и город-курорт Анапа.

Территориальной избирательной комиссией проведены Все необходимые процедуры в соответсвии с действующим законодательством и нормами санитарно-эпидемиологических требований.

По этому избирательному округу зарегистрировано 10 кандидатов.