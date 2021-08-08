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6 августа Ивану Демченко вручено удостоверение кандидата в депутаты Государственной Думы РФ VIII созыва
Иван Иванович выдвинут от Всероссийской политической партии «Единая Россия» по Славянскому избирательному округу 48, в который входят Абинский, Славянский, Крымский, Темрюкский районы и город-курорт Анапа.
Территориальной избирательной комиссией проведены Все необходимые процедуры в соответсвии с действующим законодательством и нормами санитарно-эпидемиологических требований.
По этому избирательному округу зарегистрировано 10 кандидатов.
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