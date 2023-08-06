В общественные приёмные депутата Госдумы Ивана Демченко граждане часто обращаются с вопросами о капитальном ремонте в многоквартирных домах

/Выборы.Выборы.Выборы/

На встрече с избирателями депутат рассказал, что Правительство работает над усовершенствованием порядка проведения капремонта.

Все больше владельцев жилья хотят организовывать капремонт своих домов самостоятельно, контролировать процесс и соблюдение требований к безопасности и качеству работ. По поручению Президента, Правительство разработало законопроект, который позволит достичь этих целей.

Согласно изменениям, фонд средств на проведение работ будет формироваться на специальном счете, а надзорные органы будут вести реестр протоколов собраний собственников, принимавших решения. Специалисты будут осуществлять строительный контроль, а результаты контроля будут размещены в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

Эти законодательные изменения позволят обеспечить прозрачность расходования средств, сформированных на спецсчетах, повысить качество капитального ремонта общего имущества и гарантированно защитить интересы владельцев квартир таких домов.

- Считаю, что эти шаги помогут создать более комфортные условия для наших граждан и повысят качество жизни в многоквартирных домах. Важно, чтобы каждый собственник чувствовал себя уверенно и участвовал в принятии решений, касающихся его жилья, - подвёл итог встречи Иван Иванович.