Место председателя вакантно, кто следующий?

/Выборы.Выборы.Выборы/

Что ж, новость об уходе председателя городской Думы Новороссийска Александра Шаталова, совершенно ожидаемо, была встречена его коллегами тихим одобрительным гулом.

Зазвучали, на мой взгляд, лицемерные здравицы о «Мудром, политически грамотном управлении», ценности г-на Шаталова как наставника и эффективности принятых под его думским руководством решений.

14 лет возглавлять городскую Думу, это большой срок. По опять же моему мнению, его должен знать каждый горожанин от мала до велика. Но, как ни странно, из 25 мною опрошенных горожан, только 5 человек смогли вспомнить фамилию, а имя и отчество председателя городской Думы назвал только один человек. И тот из городской администрации. Остальные, минуту подумав, пожали плечами, мол, кто его знает?

Не знают горожане думского главу. Не слышали, не видели. И это за 14 лет фактического руководства города.

Кстати, о руководстве. Когда глава города стал именоваться менеджером, назначаемым губернатором, бразды правления, как это следует из Устава города-героя, должны были перейти к Думе, которую выбрали горожане. Фактически, председатель Думы должен был требовать от менеджера эффективного исполнения решений Думы по управлению городом. Однако никакой инициативы со стороны Шаталова проявлено не было. По прежнему Дума «принимала правильные решения», которые зачастую шли в разрез с чаяниями горожан. Никаких возражений, никакой борьбы за интересы жителей, никаких инициатив. Видимо, это и имел ввиду Андрей Кравченко, когда благодарил Александра Васильевича «... за добросовестный труд, неустанную заботу о благополучии наших жителей, за деликатность, отзывчивость и справедливость»

Бездеятельность назвать «деликатностью», это сильное определение.

Но, предположим, я не права, не заметила «неустанной заботы о благополучии наших граждан». Но кто из горожан вообще что-то знает о работе Думы?

Последние три года Шаталов вообще не отчитывался перед горожанами о том, что сделано избранниками, как работает Дума, с какими инициативами выступают слуги народа. По сути, все депутатские отчеты сводятся к распределению бюджетных средств, на которые дорожку заасфальтировали, подарки детям купили и т.д.

Правда, надо отдать должное, депутаты сумели заблокировать Генеральный план. Но среди бойцов Шаталова не было. Инициативу проявили депутаты Виталий Козырев, Екатерина Демченко и Сергей Сазонов. Пока, благодаря их усилиям, принять Генплан «под шумок» не удалось, да и за разжигание негодования граждан перед серьезными президентскими выборами никто по головке не погладит. Так что баталии по Генплану еще впереди. Тем более интересно, кто может занять место Шаталова и какую политику будет вести. В народе говорят, что реальных претендентов несколько. Но в наше интересное время случиться может всякое. Поживем - увидим...

@отлюси

От редакции: уже увидели назначение на пост председателя городской думу Новороссийска Андрея Антонова. Но об этом позже...