Геленджикские СМИ получили награды краевого конкурса

/Выборы 2018/

Крайизбирком подвел итоги краевого конкурса на лучшее освещение в средствах массовой информации выборов Президента Российской Федерации на территории Краснодарского края.

В зале заседаний крайизбиркома собрались сотрудники министерств и ведомств, департаментов, правоохранительных органов, учебных заведений и средств массовой информации – все те, от кого зависело удачное проведение выборов.

Обращаясь к участникам мероприятия, председатель крайизбиркома Алексей Черненко отметил, что на прошедших выборах была зафиксирована самая высокая за последние 10 лет явка избирателей. Этого результата удалось добиться благодаря слаженной работе десятков организаций и тысяч людей, в том числе и журналистов.

Именно журналисты через свои материалы на телевидении и в газетах повышают правовую культуру избирателей, наиболее полно и объективно рассказывают о подготовке и проведении главного политического события года. По итогам конкурса телерадиокомпания «Геленджик» заняла второе место в своей номинации, Геленджикская городская газета «Прибой» получила диплом за третье место.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик