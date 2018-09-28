Летчики провели летно-тактические учения с перебазированием на «запасные» аэродромы

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Летчики авиационной части Южного военного округа , дислоцированной в Волгоградской области, провели летно-тактические учения на фронтовых бомбардировщиках Су-24М, с перебазированием на "запасный" аэродром в Ростовской области.

В ходе учений, экипажи Су-24М выполнили летные тактические задания по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику условного противника на высотах от 200 м до 1 тыс.м на скорости до 1 тыс. км/ч., совершили маневры по уклонению от истребительной авиации условного противника, и выполнили посадку на незнакомом аэродроме.

За время учения было совершено более 20 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных ракет и бомб.

Основными целями ЛТУ стали, совершенствование экипажами летной натренированности и навыков боевого применения бомбардировочной авиации в летний период, а также повышение профессионального мастерства молодых летчиков.

В ЛТУ был задействован весь летный и инженерно-технический состав смешанного авиационного полка, а также специалисты тылового обеспечения и связи.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа