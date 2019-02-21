Военные полицейские приняли участие в открытии музея в школе Новороссийска

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Военнослужащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в церемонии открытия музея в гимназии №1 Новороссийска.

Все экспонаты музея посвящены вооруженному конфликту на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Экспозицию музея представляют фотоматериалы о выполнении военнослужащими военной полиции задач по обеспечению мирной жизни в Сирии, доставке гуманитарных грузов, а также по поддержанию правопорядка в населенных пунктах САР.

Одним из самых ценных экспонатов музея школьники считают письма военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, написанные ими в Сирии.

Военные полицейские передали в музей гимназии образцы формы одежды российских и сирийских военнослужащих, а также военную символику и государственные флаги двух стран.

История взаимодействия военной полиции и гимназии берет свое начало с декабря 2016 года, когда школьники начали переписку с российскими военнослужащими, выполнявшими специальные задачи в САР.

Всего за это время учащимися гимназии было направлено более 1,5 тысяч писем и подарков, как для военнослужащих российской армии, так и для детей провинции Латакия

Источник: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12218156%40egNews&fbclid=IwAR1bu_7QNxIn3U4wZv_qN8W8m5GnpMwwKa0JmWa3fhqG2drwru_w8GrVGxM