Обращения граждан находятся на постоянном контроле депутата

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К депутату Государственной Думы Владимиру Синяговскому обратились жители станицы Северской с просьбой о восстановлении работы военкомата в станице Северской.

Эта проблема жителями Северского района поднималась неоднократно на разных уровнях. Депутат направил запросы в Министерство обороны Российской Федерации, Комитет Государственной Думы по обороне и в Военный Комиссариат Краснодарского края.

Согласно полученной информации, в соответствии с директивой Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 13 апреля 2017 года путем объединения, создан военный комиссариат Абинского и Северского района Краснодарского края в городе Абинске.

Объединение Абинского и Северского военных комиссариатов не сказалось на организации мобилизационной работы на территории муниципального образования Северский район, которая ведется в полном соответствии с Федеральным законодательством и соответствующими планами. Такой вывод сделала комиссия краевого военкомата, прибывшая по запросу депутата.

На территории Северского района находится 12 военно-учетных столов, в которых ежедневно работают 24 инспектора. Для осуществления полномочий по первичному воинскому учету в станице Северской с 1 января 2017 года создан военно-учетный стол численностью 5 человек.

Для работы с ветеранами Великой Отечественной войны, боевых действий, пенсионерами Минобороны России и решения вопросов по обращениям граждан, входящих в компетенцию военного комиссариата, на постоянной основе находятся два работника военного комиссариата Абинского и Северского районов.

Военный комиссар по средам проводит прием по личным вопросам в станице Северской.

Ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-00 часов по тел. 8(861-66)2-13-51 можно получить ответ от помощника военного комиссара по интересующим вас вопросам.

В настоящее время здание бывшего военного комиссариата является Федеральной собственностью. В муниципальную собственность здание не передавалось. В связи с чем проводить какие либо, ремонтные работы администрация муниципального образования Северский район на данном объекте не имеет полномочий.

В ответ на запрос депутата Государственной Думы первый заместитель Министерства обороны Валерий Герасимов сообщил, что Министром обороны России принято решение о введении должностей военнослужащих в военных комиссариатах субъектов Российской Федерации.