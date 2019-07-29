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Совместный оперативный штаб конкурса «Кубок моря-2019» приступил к работе

Сегодня, на военно-морской базе ВМС Азербайджанской республики был развернут совместный оперативный штаб конкурса по морской выучке среди экипажей надводных кораблей - «Кубок моря-2019».

В ходе первого дня работы представители делегаций участниц конкурса осмотрели места стоянки кораблей Каспийской флотилии, площадки проведения торжественной церемонии открытия конкурса, а также провели организационные совещания с представителями ВМС Азербайджанской республики. 

Конкурс «Кубок моря-2019» будет проходить на военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджанской республики в период с 3 по 17 августа. В течение этого времени морякам предстоит показать свое мастерство в выполнении артиллерийских стрельб по поражению морских и воздушных целей, постановке корабля на якорь и швартовую бочку, спасательной подготовке, а также в борьбе за живучесть корабля.

Всего в состязаниях примут участие команды из четырех стран: Российской Федерации, Республики Казахстан, Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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