Российская команда вышла в лидеры после выполнения третьего специального задания конкурса «Эльбрусское кольцо-2019»

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По итогам третьего специального задания Международного конкурса АрМИ-2019 «Эльбрусское кольцо», который проходит в Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол) на базе Центра горной подготовки и выживания, команда Вооруженных Сил России вышла в лидеры.

Военнослужащие пяти сборных команд - Российской Федерации, Республики Казахстан, Королевства Марокко, Республики Индия и Республики Узбекистан – выполнили три специальных задания: ориентирование в горной местности, индивидуальное лазание и лазание в связках. В составе каждой команды – 12 участников.

В лазании в связках не было равных российским военнослужащим. Победители третьего специального задания заработали 1000 баллов, команда Узбекистана показала второй результат (637 баллов), сборная Индии заняла третье место (518 баллов).

После выполнения трех специальных заданий сборная ВС РФ набрала 2645 баллов и опережает ближайшего преследователя – сборную Узбекистана на 369 баллов. На третьем месте команда Индии с результатом 1857 баллов. Пятерку лидеров замыкает команда Марокко, которая набрала 623 балла.

«Такой отрыв россиян в общем зачете соперникам будет сложно ликвидировать, несмотря на то, что впереди еще 11 специальных заданий, в том числе восхождение на самую высокую горную вершину Европы – Эльбрус (5642 метра)», пояснил вице-президент Федерации альпинизма России Иван Душарин

Источник: Пресс-служба Южного военного округа