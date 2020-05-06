В Астраханском гарнизоне Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам

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В Астраханском гарнизоне на территории Спортивного центра морской и физической подготовки Каспийской флотилии состоится торжественное открытие памятника военным морякам.

Военный артиллерийский катер «Шмель» проекта 1204 начала 70-х годов, состоявший на вооружении Каспийской флотилии, прошел реставрацию на морском судостроительном заводе Астрахани, доставлен по водному каналу Волги и установлен на постамент.

«Шмели» выполняли задачи по охране и обороне государственной границы Союза Советских Социалистических республик. В основном на реках Амур (Китайская граница) и Амударья (Афганская граница).

Особенно неоценимый вклад эти корабли внесли во время Афганской компании. Многие члены экипажей были награждены орденами и медалями, и имеют статус воинов интернационалистов.

Торжественное открытие символа боевой славы военно-морского флота России состоится в 09:45 (МСК) 9 мая, в юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: https://function.mil.ru/