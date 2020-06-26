Зенитчики в Северной Осетии отразили нападение противника и уничтожили воздушные цели

/Военные новости/

Подразделения зенитного соединения 58-й ордена Суворова общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии отразили нападение диверсантов и удары воздушного противника.

По замыслу учения колонна зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук- М3» в ходе совершения марша подверглась нападению противника. Военнослужащие подразделения своевременно обнаружили засаду, вступили в бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В заданном районе экипажи ЗРК заняли позиции, выполнили нормативы по развертыванию боевой техники, отработали обнаружение, сопровождение, классификацию воздушных целей. В завершение учения были выполнены электронные пуски ракет по группе штурмовиков противника. Средства воздушного нападения противника имитировались полетами самолетов штурмовой авиации Су-25СМ.

В учениях задействовано более 800 военнослужащих и около 100 единиц боевой и специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm