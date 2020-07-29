С артиллеристами в горах Абхазии пройдет полевой выход

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Более 500 военнослужащих артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии примут участие в полевом выходе сразу на нескольких полигонах в горно-лесистой местности.

В плановых мероприятиях будут задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», самоходные гаубицы «Акация», гаубицы «Д-30», противотанковые ракетные комплексы, а также другое артиллерийское вооружение соединения.

В ходе полевого выхода артиллеристам предстоит выполнить свыше 200 огневых задач различной направленности. Стрельбы будут производиться в составе батарей и дивизионов. Артиллеристам предстоит решить огневые задачи с боевой стрельбой прямой и полупрямой наводкой с закрытых огневых позиций с применением различных типов боеприпасов по одиночным и групповым целям. В полевом выходе будет задействовано около 200 единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm