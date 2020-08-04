Около 1,5 тыс. мотострелков на горах Северного Кавказа провели боевые стрельбы на двустороннем тактическом учении

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Батальонные тактические группы 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Чечне в рамках двустороннего батальонного тактического учения подняты по сигналу учебной тревоги.

Подразделения из состава двух мотострелковых полков приступили к совершению марша комбинированным способом на общевойсковой полигон Гвардейский.

В назначенном районе мотострелки в составе батальонных тактических групп провели двустороннее тактическое учение с боевой стрельбой. В системе разведывательно-ударных комплексов огневую поддержку пехоте оказали вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор» армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО ЮВО.

В ходе различных этапов учения противостоящие друг другу тактические группы провели боевые стрельбы с применение штатного вооружения, включая танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, 152-мм самоходные артиллерийские установки «Акация» и буксируемые гаубица «Мста-Б», 120-миллиметровые минометы «Сани».

В учении принимают участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано около 150 единиц вооружения и военной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm