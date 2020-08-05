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Железнодорожное соединение на Кубани получило на вооружение новейшие самоходные понтоны

Более 50 новейших самоходных понтонов поступило на вооружение железнодорожного соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на Кубани.

Самоходный понтон (толкач) ПСТ-1 предназначен для буксировки паромов или отдельных секций наплавных железнодорожных мостов, состоящих на вооружении железнодорожных войск.

Понтон обеспечивает транспортировку элементов гидротехнических сооружений на водных объектах с высотой волны до 1,2 м.

Благодаря мощному дизельному мотору мобильность новой техники существенно увеличилась по сравнению с понтонами предыдущего поколения.

Железнодорожные войска уже осваивают новую технику в ходе тактико- специальных учений, выполняя задачи по техническому прикрытию порученных объектов, восстановлению, разминированию и заграждению участков инфраструктуры железнодорожного транспорта, а также наведению переправ через водные преграды.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm

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Категория: Новости / Военные новости

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