Аэрозольную маскировку батальонных тактических групп обеспечили войска химзащиты на спецучении

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Аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше обеспечили подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа (ЮВО) на специальном учении в Волгоградской области.

Постановку воздушно-аэрозольной завесы с использованием систем ВДК и ВСМ-9 отработали экипажи шести транспортно-боевых вертолетов Ми-8.

В целях обеспечения войск на марше подразделения РХБЗ выполнили аэрозольную маскировку паромной переправы на р. Дон.

В спецучении РХБЗ принимают участие более тысячи военнослужащих соединения и воинских частей РХБЗ ЮВО, а также батальонной тактической группы мотострелковой бригады, задействовано порядка 150 единиц военной и специальной техники.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm