Истребительная авиация в Астраханской области перебазировалась на запасной аэродром под прикрытием вертолетов Ми-35

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Экипажи истребительной авиации Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ в Астраханской области провели учение по перебазированию авиационной техники и инженерно-технического состава на запасной аэродром в рамках масштабного учения с силами материально-технического обеспечения Южного военного округа (ЮВО).

После нанесения ракетно-бомбового удара по взлетно-посадочной полосе инженерно-техническая команда аэродрома восстановила техническую исправность бетонного покрытия, что позволило экипажам истребителей Миг- 29СМТ своим ходом перелететь на запасной аэродром, а за ними и инженерно- техническому составу на военно-транспортном самолете Ан-26.

Взлеты самолетов осуществлялись под прикрытием пары вертолетов Ми-35, осуществлявших прикрытие воздушных судов от огня ПЗРК условного противника.

Специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями МТО ЮВО проводится одновременно на 25 полигонах, расположенных на территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, на Кубани и Ставрополье, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Карачаево-Черкессии, Крыму и на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

В учении также задействованы 16 военных аэродромов ЮВО.

Всего на специальное учение МТО привлечено до 2 тыс. личного состава войск ЮВО, около 300 единиц техники.

В ходе учения отрабатывается управление материально-техническим обеспечением в ходе оперативного развертывания войск в условиях воздействия незаконных вооруженных формирований, а также управление силами и средствами при подготовке и проведении стратегической операции.

Источник: https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/contacts.htm