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В Ростовской области военнослужащие и юнармейцы почтили память юных героев-антифашистов

В поселке Каменоломни Ростовской области военнослужащие роты Почетного караула Южного военного округа (ЮВО) совместно с воспитанниками юнармейского движения Октябрьского района области возложили цветы и венки к монументам «Павшим воинам» и «Вечному Огню» в Международный день юного героя-антифашиста.

Музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил военный оркестр 150-й мотострелковой дивизии ЮВО.

В этот день во всех соединениях и воинских частях ЮВО прошли памятные мероприятия у мемориалов и памятников погибшим героям, а также состоялись видеолекции и онлайн-встречи на тему участия детей в Великой Отечественной войне.

Источник: пресс-служба Южного военного округа

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Категория: Новости / Военные новости

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