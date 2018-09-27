В Краснодаре ищут современные методы терапии сахарного диабета второго типа

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Краснодарский край принял участие в научно-информационном мероприятии «Действуй! Не жди! Преимущества раннего контроля гликемии», организованном при поддержке международной биофармацевтической компании «АстраЗенека».

В рамках события ведущие эндокринологи России и мира рассказали специалистам края о современных эффективных методах терапии сахарного диабета второго типа (СД2).

На мероприятии, которое состоялось в Краснодаре 24 сентября 2018 года, более 100 эндокринологов, кардиологов и терапевтов города узнали о современных мировых тенденциях в подходах к лечению СД2, последних исследованиях в этой области, а также приняли участие в острых научных дискуссиях и услышали доклады ведущих российских и мировых учёных. Спикерами конференции стали:

• Зилов Алексей Вадимович, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова.

• Кудлай Инна Степановна, кандидат медицинских наук, главный внештатный эндокринолог Краснодарского края, руководитель эндокринологического центра ГБУЗ ККБ N2.

• Мкртумян Ашот Мусаелович, профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии лечебного факультета ФГБОУ ВО МГМСУ имени А.И. Евдокимова.

• Филип Кноп, профессор Копенгагенского университета, департамента медицины Копенгагена, директор Центра исследования диабета больницы Гентофте (Дания).

• Остроумова Ольга Дмитриевна, доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской терапии и проф. болезней МГМСУ им Евдокимова.

Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое за последние десятилетия приобрело масштаб пандемии: с 2000 года количество пациентов в мире увеличилось в три раза и, по прогнозам, будет продолжать расти в последующие годы. В настоящее время в мире насчитывается порядка 425 миллионов человек, страдающих СД2 . В России уже около 4 миллионов людей с СД2 , однако по результатам эпидемиологического исследования NATION около половины людей не знают о своём диагнозе. Таким образом, реальная цифра может быть вдвое больше, и борьба с этим заболеванием важна в национальном масштабе.

СД2 – метаболическое заболевание, которое характеризуется хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарастающего снижения выработки инсулина клетками поджелудочной железы, и нарушением взаимодействия инсулина с клетками тканей - инсулинорезистентностью.

Зилов Алексей Вадимович, модератор мероприятия, отметил важность раннего и жёсткого контроля гликемии у пациентов с СД2: «В России, как и во всём мире мы наблюдаем клиническую инерцию, связанную с задержкой интенсификации сахароснижающей терапии, что сопровождается длительным повышением уровня гликемии в крови и, спустя время, приводит к микрососудистым, а в отдалённой перспективе - и к макрососудистым осложнениям».

В рамках краснодарской конференции широко освещался мировой опыт применения новейшего класса препаратов для лечения СД 2 типа – ингибиторов НГЛТ-2 (SGLT2i). Так, профессор из Дании Филип Кноп рассказал об исследованиях препаратов такого типа: «12 марта 2018 года, в рамках 67 научной сессии Американской Коллегии Кардиологов были представлены результаты второй волны исследования - CVD REAL 2, где помимо оценки риска развития смерти от любой причины и госпитализации по поводу сердечной недостаточности также оценивалось влияние иНГЛТ2 на риск развития инфаркта миокарда и инсульта в сравнении с другими сахароснижающими препаратами в популяции более 400 тыс. пациентов с СД2 типа. Примечательно, что 74% пациентов в исследовании исходно не имели установленных ССЗ, а среди всех препаратов класса иНГЛТ2 75% занимал дапаглифлозин. Результаты CVD REAL 2 показали, что у пациентов с СД 2 назначение SGLT2i сопровождается значимым снижением риска госпитализации по поводу сердечной недостаточности, общей смертности, риска развития инфаркта миокарда и инсульта по сравнению с другими классами ССП» .

Остроумова Ольга Дмитриевна, кардиолог, отметила, что «основной причиной смерти больных с СД 2 типа были и до сих пор остаются сердечно-сосудистые заболевания. И необходимо максимально эффективно контролировать факторы риска развития сердечно-сосудистых катастроф и сердечной недостаточности, достигая целевых значений показателей гликемии, АД и липидов. А сейчас, когда появился новый класс сахароснижающих препаратов, способных снижать смертность у пациентов с СД, мы с интересом смотрим в будущее и ждём данных новых исследований препаратов класса иНГЛТ2, в том числе и у пациентов с СД и сердечной недостаточностью, потому что каждый третий такой пациент погибает в течение достаточно короткого времени». Ольга Дмитриевна рассказала о том, что в ноябре 2018 года на Конгрессе Американской Ассоциации Сердца будут представлены долгожданные результаты нового исследования: «Мы с нетерпением ожидаем первых результатов исследования DECLARE, представляющего собой крупномасштабное РКИ по изучению влияния дапаглифлозина на сердечно-сосудистые исходы в широкой популяции пациентов с СД2 с установленными ССЗ или без них (имеющих множественные факторы СС риска)» .

Основная цель программы «Действуй! Не жди! Преимущества раннего контроля гликемии» – обмен новыми знаниями и опытом лечения больных сахарным диабетом 2 типа между врачами в регионах и ведущими экспертами в этой области как в Российской Федерации, так и за рубежом. В 2018 году программа охватывает 5 крупных городов России: Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург. На мероприятиях организована прямая трансляция, к которой могут подключиться врачи из любого уголка России.

Полковникова Наталья.

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