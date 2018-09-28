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Решением Совета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по медицинскому страхованию были избраны Полномочные представители ВСС по медицинскому страхованию в 82 субъектах Российской Федерации. Институт Полномочных представителей ВСС создан в 2018 году с целью содействия интересам развития медицинского страхования на территории каждого из субъектов РФ.

Полномочными представителями ВСС избираются руководители одной из страховых медицинских организаций, членов ВСС, работающих в субъекте РФ или филиалов компаний – членов ВСС в данном субъекте РФ, сроком на один год. Полномочные представители обязаны представлять интересы ВСС и его членов в органах государственной власти и местного самоуправления, вносить предложения по совершенствованию текущего законодательства субъекта РФ, а также вправе инициировать обсуждение проблем медицинского страхования на экспертном уровне и участвовать в мероприятиях, затрагивающих интересы страховых медицинских организаций на местах.

Ознакомиться с полным перечнем назначенных представителей можно на официальном сайте.

Источник: пресс-служба