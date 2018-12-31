Парапсихолог Сергей Лазарев: «Хотите быть здоровым? Никогда ни к кому и ни к чему…»

/Здоровье/

Одна из самых популярных книжных серий последних лет — «Диагностика кармы» Сергея Николаевича Лазарева. В этой и других книгах автор подводит читателя к пониманию своего духовного пути и предлагает ответы на очень непростые вопросы.

Почему один человек счастлив, жизнерадостен и полон сил, а другой — болен и подавлен. Один — баловень судьбы, а жизнь другого — череда несчастий. В чём секрет здоровья, счастья и долголетия?

То, что книгу читают, кажется обнадеживающим знаком. Это значит, что многие люди перестали искать источник зла где-то там и обратили взгляд на себя.

Пытаясь проследить причинно-следственную связь между мировоззрением человека и происходящими с ним событиями, Сергей Николаевич сделал немало удивительных открытий. Интересные случаи, описанные Лазаревым, и объяснения, приведенные к ним, достойны самого пристального внимания.

Специально для вас подобрали список из 11 самых интересных цитат Сергея Лазарева.

Реально изменить ситуацию вокруг себя можно, только меняя себя. Первое, что надо сделать: отказаться от желания управлять ситуацией. Понять, что ситуация, в мелочах работая против, в главном работает на вас. Я раньше не понимал, почему в культуре существует негласное правило, запрещающее чтение во время еды. Оказывается, еда с книгой, перед экраном телевизора, за обсуждением политических и семейных проблем может травмировать душу человека, потому что во время еды информация свободно проходит в подсознание. Любое заболевание, будь то нарушение на уровне органики или функциональное, тормозит развивающуюся в душе агрессию. Хотите, я дам вам совет, как быть здоровым и долго жить? Никогда ни к кому и ни к чему не предъявляйте претензий. Ни к судьбе, ни к Богу, ни к прошлому, ни к людям.Внешне ведите себя как угодно, но внутри — любая ваша претензия есть программа уничтожения того, к кому вы ее предъявляете. Клетка не может предъявлять претензии к организму, исходя из своих личных интересов. Не может, ибо это программа распада организма. Такая клетка отторгается, заболевает. В быту мы часто позволяем себе плохо отзываться о людях, о самих себе, о своей судьбе. Оказывается, эта привычка разрушает у человека… зубы. Мы всегда подсознательно первыми обижаем того, кто потом своим поведением наносит нам обиду. Дело в том, что заповеди Христа обращены не к форме, а к содержанию, к нашим эмоциям. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую» — это не есть отрицание физической защиты. Это означает, что ответной агрессии не должно быть внутри. Начинайте с ощущения, что каждую секунду всё, что есть вокруг вас, может исчезнуть, что любимый человек каждую секунду может предать, уйти, оскорбить или умереть. Что каждую секунду можете умереть и вы. Тогда понемногу претензии уйдут, а любовь останется. Ваше чувство любви ни от чего не должно зависеть. Любой метод лечения, не опирающийся на духовное развитие человека, ведет к деградации. Через сознание, логику, упреки и требования воспитывать людей нереально. Почувствуйте абсолютную внутреннюю беззащитность. Отбросьте всё, кроме любви. Если кто-то проявляет агрессию ко мне, значит, у меня в душе есть аналогичная программа. Я ее убираю, и атака прекращается автоматически. Любая форма агрессии невозможна, если в моей душе нет аналогичной программы.

В одной из своих книг Лазарев утверждает, что всё, что им написано, можно свести к четырем простым правилам.

Всегда и везде сохранять любовь к Богу и увеличивать ее. Во всём видеть и любить Бога, чувствовать высшую волю. Не искать виноватых. Принимать мир и людей такими, каковы они есть. Мир выходит из любви, наполняется любовью, уходит в любовь и становится любовью. Церковь и наука, каждая на свой лад, критикуют книги Лазарева. Читать их или нет — решать тебе.

Автор статьи Николай Ладуба

Источник: http://madaw.ru/2018/12/26/%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5/?fbclid=IwAR1LszXapUUrO-r9T-5sAlyBOIq_sJW4yPiGWmIIyc3sNuReEaMuo5fo1R0