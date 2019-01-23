Буддийский монах Тхить Нят Хань о том, как оставаться спокойным в любой, даже самой сложной ситуации

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«Не избегай боли и не закрывай глаза перед страданием»

В своей книге «Мир в каждом шаге» известный вьетнамский дзэн-буддийский монах Тхить Нят Хань рассказывает о том, как оставаться спокойным в любой, даже самой сложной ситуации, и быть счастливым несмотря ни на что. Предлагаем фрагмент книги: мудрые заповеди известного духовного лидера о том, как достичь гармонии и полноты в жизни. Все не так сложно, как кажется!

1. Не будь поклонником и не ограничивайся какой-либо доктриной, теорией или идеологией. Все системы взглядов — есть лишь руководство к действию, они не являются абсолютной истиной.

2. Не думай, что знания, которыми ты сейчас обладаешь, неизменны, что это абсолютная истина. Не будь таким узконаправленным и ограниченным своими сегодняшними взглядами. Учись и практикуй непривязанность к взглядам для того, чтобы быть открытым для приобретения новых точек зрения. Правда обретается в жизни, а не в концепциях. Будь готов учиться всю свою жизнь и наблюдать реальность в себе и вокруг все время.

3. Не заставляй других людей, включая детей, принять твои взгляды, чего бы они ни касались, власти, развлечений, денег, пропаганды или даже образования. Тем не менее, через сострадательную беседу помогай другим избегать фанатизма и узости взглядов.

4. Не избегай боли и не закрывай глаза перед страданием. Не теряй осознание того, что в мире существует страдание. Всеми способами, включая общение и путешествия, ищи возможность быть с теми, кто страдает. Таким образом, пробуждай себя и других к реальности страдания в мире.

5. Не накапливай богатство, в то время, как миллионы людей в мире голодают. Не делай целью своей жизни славу, выгоду, богатство или чувственные удовольствия. Живи просто и дели время, энергию и материальные средства с теми, кто нуждается в этом.

6. Не поддерживай в себе гнев или ненависть. Учись понимать и преобразовывать их, пока они еще содержатся в твоем сознании. Как только гнев или ненависть придут, направь свое внимание на дыхание, чтобы увидеть и понять сущность человека, который стал для тебя причиной этих чувств.

7. Не теряй себя в окружении. Практикуй осознанное дыхание, чтобы вернуться к тому, что происходит в настоящий момент. Будь в контакте с удивительным, освежающим и целительным внутри и вокруг тебя. Сей семена радости, мира и понимания в себе для того, чтобы облегчить преобразования в глубине своего сознания. 8. Не произноси слов, которые могут создать диссонанс и прервать общение. Старайся сгладить и разрешить все конфликты, даже самые маленькие. 9. Не говори неправды в личных интересах или чтобы произвести впечатление на других людей. Не произноси слов, которые могут вызвать разлад в отношениях и ненависть. Не распространяй новости, в которых ты не уверен. Не критикуй и не осуждай вещи, в которых ты не уверен. Всегда говори честно и по существу. Имей храбрость говорить о несправедливых ситуациях, даже если это может угрожать твоей безопасности. 10. Не используй религиозную общину в личных интересах или для получения прибыли, и не превращай ее в политическую партию.Однако, религиозная община должна занять четкую позицию, противостоящую насилию и несправедливости и должна стремиться изменить ситуацию. не вовлекаясь в партизанскую борьбу. 11. Не занимайся деятельностью, которая вредит людям и природе. Не поддерживай фирмы, которые препятствуют нормальной жизни других людей. Выбери для себя занятие, которое поможет воплотить твой идеал сострадания. 12. Не убивай. Не позволяй другим убивать. Всеми возможными способами старайся защищать жизнь и предотвращать войну. 13. Не владей ничем, что принадлежит другим. Уважай собственность других людей, но не позволяй им обогащаться через человеческие страдания или страдания других существ. 14. Не вреди своему телу. Научись обращаться с ним с уважением. Не смотри на ваше тело только как на инструмент. Сохраняй жизненные энергии для исполнения Пути. Сексуальное самовыражение не должно происходить без любви и преданности. В сексуальных отношениях осознавай возможность возникновения страдания в будущем. Чтобы сохранить счастье других людей, уважай их права и привязанности. Полностью осознавай ответственность за новые жизни, приходящие в мир. Медитируй о мире, в который ты приносишь новые жизни.

Источник: https://lifedeeper.ru/post/3683-buddijskij-monah-thit-nyat-han-o-tom-kak-ostavatsya-spokojnym-v-ljuboj-dazhe-samoj-slozhnoj-situacii/