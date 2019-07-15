Молоко – залог здоровья? Советы врача-диетолога

/Здоровье/

Умеренное потребление молока с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней. К такому выводу пришли специалисты из Университета Гранады и Мадридского университета.

По мнению испанских ученых, молоко снижает риск метаболического синдрома, диабета второго типа, рака мочевого пузыря. Кроме того, молоко влияет на рост, минеральную плотность костей, образование мышечной массы.

Есть три группы населения – одним можно и молоко, и кисломолочные продукты, другим можно только кисломолочные продукты, третьим – нельзя ничего. Кому можно, а кому противопоказано молоко, каждый должен выяснить индивидуально, рассказал в интервью радио Sputnik главный врач московского медицинского центра «Риммарита», кандидат медицинских наук, врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Сейчас наступил период персонализированной медицины. Индивидуальность определяет генетика, и генетический тест дает возможность увидеть, кому реально противопоказано молоко, а кому можно его принимать. Часто человек интуитивно не может понять, его это продукт, или не его. Есть категория людей, которые не переносят лактозу, но переносят казеин. Этой категории людей можно употреблять безлактозные кисломолочные продукты: творог, йогурты, кефиры. Кисломолочная палочка улучшает микрофлору кишечника, подходит для людей, склонных к атеросклерозу, инсульту, инфаркту. Кисломолочные продукты дают возможность улучшить состояние костного обмена, там присутствует кальций», – сказала Римма Мойсенко.

По словам врача, если человек любит молоко, но не усваивает и лактозу, и казеин, он может ухудшать свое здоровье.

«Человек может не понимать, почему у него плохое самочувствие. Если есть непереносимость этих продуктов питания, кальций будет вымываться из костной ткани. В этом случае молоко и молочные продукты лучше отменить, кальций получать из других продуктов питания», – сказала Римма Мойсенко.

Обезжиренные продукты не помогают усваивать кальций, отметила врач-диетолог.

«Речь не должна идти об обезжиренной доле продуктов. Молоко должно иметь среднюю жирность – 2,5%. Творог должен иметь нормальную жирность – от 5 до 9%, тогда кальций будет усваиваться. И тогда можно говорить о пользе этих продуктов», – считает Римма Мойсенко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/