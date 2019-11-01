Как проверить мясо на свежесть в домашних условиях? Советы Роскачества

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Для проверки мяса можно надавить на него пальцем: если мясо свежее, то образовавшаяся после надавливания ямка быстро исчезнет. Если ямка остается, то, скорее всего, вы имеете дело с несвежим продуктом.

Роскачество рассказало о правильных способах проверки качества мяса в домашних условиях (есть в распоряжении радио Sputnik).

«Такой тест для оценки свежести мяса существует. Но он не применим для мяса длительного созревания. В основе предлагаемого теста изменение упругости мышечной ткани в процессе автолиза под воздействием тканевых и микробных ферментов. Сегодня на рынке есть мясо сухого и влажного длительного созревания продолжительностью до 120 суток после убоя животного. Считается, что такое мясо отличается особой нежностью, вкусом и ароматом. Свежесть и безопасность такого мяса может быть подтверждена только микробиологическими исследованиями», – сказала доктор технических наук, профессор Анастасия Семенова.

Если промокнуть мясо бумажной салфеткой, можно сделать вывод об особенностях приготовления.

«Если салфетка намокает, такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остается сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде», – советуют специалисты Роскачества.

Мясо может быть разного цвета в центре и по краям, в этом нет ничего страшного.

«В настоящее время для упаковки мяса используют газовую среду, которая защищает мясо от микробиологической порчи. Газовая среда может влиять на цвет поверхности мяса. Это не несет никакого вреда, не является опасным и не оказывает влияния на органолептические характеристики готовых блюд из мяса», – уточнили эксперты.

Белые вкрапления в филе птицы не означают, что птицу прикармливали гормонами.

«Филе или грудка куриной тушки может иметь такой дефект, но это не из-за гормонов. Этот дефект вызван прижизненным изменением мышечной ткани. Иногда при сильных изменениях грудные мышцы приобретают даже зеленый цвет. Причины дефекта изучаются, но это не гормоны. Гормоны в Российской Федерации полностью запрещены», – отметили специалисты Роскачества.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/