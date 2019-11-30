В РОССИИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ПАЦИЕНТАМ В СИСТЕМЕ ОМС МОЖЕТ ДОСТИГАТЬ 15 МЛН РУБЛЕЙ

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Об этом на Х Всероссийском конгрессе пациентов напомнил советник генерального директора «Капитал МС», профессор Алексей Старченко, комментируя прозвучавший термин «пациентский экстремизм». В качестве примера эффективной защиты прав пациентов со стороны страховых медицинских организаций он привел случай пятилетней давности.

В 2014 году в Санкт-Петербурге суд обязал лечебное учреждение возместить пациентке, потерявшей ребенка и получившей увечье, моральный ущерб в размере 15 млн. руб.

«Наш пациент сегодня получает возмещение только по решению суда – отметил Алексей Старченко. – Досудебных возмещений в нашей стране практически нет. Следовательно, использование термина «пациентский экстремизм» это неуважение к решению суда и неуважение к пациентскому сообществу. Наш пациент и так не избалован».

Повышение уровня защищенности застрахованных достигается за счет совершенствования системы контроля доступности и качества медицинской помощи. «Ранее акцент делался на этапе после оказания помощи, когда мы проверяли сплошным методом все счета, выставленные медицинской организацией, и проводили экспертизу выполнения стандартов и клинических протоколов. Теперь контроль качества можно проводить и во время лечения, что позволяет устранять недочеты еще до того, как они негативно скажутся на здоровье пациента», – заявила заместитель председателя ФФОМС Светлана Кравчук.

По оценке руководителя дирекции медицинской экспертизы и защиты прав застрахованных компании «Альфа Страхование – ОМС» Алексея Березникова, топ-5 обоснованных жалоб пациентов выглядит следующим образом: терапия – 30,3%, педиатрия – 16,2%, неврология – 7,9%, онкология – 7,3%. «Первое, с чего начинается индивидуальное сопровождение пациента – это ваше обращение в страховую организацию. Нельзя молчать, надо рассказывать о проблемах», – призывает Алексей Березников.

Для этого необходимо повышать информированность пациентов о своих правах и возможностях в системе ОМС, отмечает заместитель гендиректора страховой компании «СОГАЗ-Мед» Сергей Плехов. «Одним из форматов, который позволил нам систематически повышать правовую грамотность и способность защищать свои права значительного контингента застрахованных, стали пациентские школы. Для их проведения мы используем различные площадки: не только лечебных учреждений или пациентских НКО. Свои возможности нам предлагают и широкие общественные движения – такие, как Общероссийский народный фронт», – отметил Сергей Плехов. В 2019 году школы пациентов были проведены в ряде российских регионов – Республике Башкортостан, Кировской, Ульяновской, Новосибирской, Тюменской, Воронежской областях, Санкт-Петербурге, Москве и других субъектах федерации.

По словам главы МОД «Движение против рака» Николая Дронова, сам пациент тоже несет ответственность за лечение – за его своевременность и полноту. «Существует определенный баланс прав и обязанностей пациента. К сожалению, наши пациенты зачастую забывают, что у них есть определенные обязанности. В первую очередь связные с дисциплиной в плане лечебного процесса и исполнением назначений врача».

Как показывает статистика регионов, многие пациенты даже после тяжелых болезней не предпринимают простые шаги по сохранению своего здоровья. По данным Евгении Ковалевой, главного врача ЦРБ Сальского района Ростовской области, 19% пациентов, перенесших стентирование, после выписки из стационара не приходят на консультацию к врачу, а 46% – не встают на диспансерный учет. Только 35% пациентов проявляют ответственное отношение к своему здоровью – становятся на диспансерное наблюдение. «По статистике, в первый год после стентирования умирает 5% пациентов. После внедрения проекта сопровождения страховыми представителями пациентов с острым коронарным синдромом в нашей больнице не было зафиксировано смертельных случаев. Это главное достижение проекта на сегодняшний день» – утверждает Евгения Ковалева.

«Новизна современного этапа развития ОМС состоит в том, что страховые компании переходят от констатации нарушения прав пациента по итогам ретроспективных экспертных мероприятий – к эффективному восстановлению нарушаемого права застрахованного лица» – подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов.