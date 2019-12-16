/Здоровье/

Специалистами сектора радиологических исследований в период с 13.05.2019 по 16.05.2019 были выявлены образцы продукции с положительным результатом (по видам):

Консервы мясные кусковые стерилизованные "Говядина тушеная высший сорт" ГОСТ 32125-2013, массовая доля жира больше нормы.

Тушенка незаменима в ситуациях, когда необходим легко усваиваемый белок. Так должно быть в идеале, но на деле не все мясные консервы одинаково полезны. Недобросовестные производители могут добавлять в мясо каррагинан (влагоудерживающий агент) и коллагеновый белок, что снижает питательную ценность продукта.

Как же делают тушенку? Сырье приходит на производство в замороженном виде без костей. На заводе работники срезают лишнее с кусков мяса — это называется жиловка. Чистое мясо подается на порционирование — нарезку, а затем по конвейеру отправляется в мясорубку. Затем к мясу добавляется лук, лавровый лист, перец и соль. Все ингредиенты смешиваются в смесителе: 200 кг сырья и специй перемешиваются за 2,5 минуты. Смешанное сырье подается на дозатор - это оборудование наполняет жестяные банки мясным компонентом и регулирует количество сырья — по 325 граммов.

Весовщица проверяет вес каждой банки вручную. Затем по конвейерной ленте банки направляются на герметичное закупоривание, иными словами их будут закатывать. Закатанные банки сначала моют, а затем стерилизуют паром. В автоклаве пар достигает 120 градусов и консервы стерилизуются в течение 15 минут, при этом погибают все микробы. После этого продукция считается стерилизованной и готовой к употреблению.

Прежде чем отправиться в магазин, тушенка хранится на складе 11 суток — в это время лаборатория проверяет ее на микробиологическую стабильность.

Тушенка с превышением жира – признак несоответствия требованиям ГОСТ32125-2013 Консервы мясные. Мясо тушеное. Технические условия.

Мясо содержит насыщенные жиры, которые очень богаты холестерином. Кроме того, они и сами провоцируют синтез холестерина в организме человека. Частое употребление жирного мяса приводит к повышению уровня холестерина и как следствие, к развитию заболеваний сердца и сосудов.

ФГБУ ЦНПВРЛ является федеральным государственным учреждением, имеющим соответствующую аккредитацию, на выполнение исследований пищевых продуктов на показатели качества и безопасности. Ждем Вас по адресу: г. Барнаул, ул. Ползунова, 36-а., тел.: 63-65-15.

Источник: www.fgu-radiovetlab.ru