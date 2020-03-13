Чем опасен вирусный иммунодефицит кошек?

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Иммунодефицит кошек (ВИК-вирусный иммунодефицит кошек или FIV - feline immunodeficiency virus) - тяжелое заболевание, поражающее иммунную и нервную системы, относится к семейству ретровирусов.

Течение болезни носит хронический характер, переболевшие животные становятся пожизненными вирусоносителями. Подвержены недугу взрослые питомцы.

Чем опасен вирус иммунодефицита?

Опасность и коварство заболевания кроется в его латентном характере. Развиваясь постепенно, иногда в течение нескольких лет, болезнь не отличается наличием характерных клинических признаков. Вирус поражает клетки иммунной системы (лимфоциты), приводя к их повреждению и гибели, что неблагоприятно сказывается на состоянии организма в целом.

Для здоровья человека вирус кошачьего иммунодефицита опасности не представляет. Вирус иммунодефицита животных размножается только в организме представителей семейства кошачьих.

Как передается заболевание?

-основным способом заражения инфекцией является контактный через укусы и царапины;

-половой путь;

-с укусом кровососущих насекомых;

-от матери плоду (внутриутробное заражение) и инфицирование при грудном вскармливании;

-при переливании крови.

Симптомы и признаки заражения у кошки

В связи с тем, что вирус поражает лимфоциты – клетки иммунной системы организма, болезнь характеризуется разнообразием клинических признаков. Первые признаки проявляются через 3-6 недель после инфицирования вирусом:

1) истощение

2) лихорадка-повышение температуры

3) лимфаденопатия - увеличением лимфоузлов

4) лейкопения – снижением лейкоцитов в крови

5) нейтропения – снижением нейтрофилов в крови

Далее заболевание переходит в латентный период, длящийся от нескольких месяцев до 3-5 лет, после которого постепенно нарастают явления синдрома хронического иммунодефицита.

На данной стадии заболевания у животного могут быть следующие симптомы: отказ от еды и анорексия, лихорадка, лимфаденопатия.

Основные изменения в общем анализе крови:

a) лейкопения – снижение общего количества лейкоцитов b) лимфопения – снижение общего количества лимфоцитов c) нейтропения - снижение общего количества нейтрофилов

Клинические симптомы иммунодефицита кошек обычно связаны с вторичными инфекциями.

Анализы на выявление иммунодефицита

Помимо клинического анализа крови, в котором отмечают низкое количество лимфоцитов, признаки анемии, основными исследованиями постановки диагноза является иммуноферментный анализ и метод полимеразной цепной реакции. Кроме обследования крови, анализу могут быть подвергнуты и другие биологические жидкости, например, слюна, лимфа. Чтобы получить точный результат исследование, следует проводить не ранее 2,5 — 3 месяцев с момента предполагаемого заражения.

Лечение животного

Специфической терапии больных вирусным иммунодефицитом в ветеринарной практике не разработано. Основные усилия направлены на повышение защитных сил организма, эффективное лечение сопутствующих заболеваний. Ветеринарный врач при необходимости назначает также специальную диету, обогащенную витаминами и минералами. Нередко рекомендуются гипоаллергенные корма премиум и супер-премиум класса.

Профилактические мероприятия

Имея представление о путях заражения, особенностях вирусной инфекции, отсутствия специфического лечения и эффективной вакцинации, владелец должен понимать необходимость соблюдения профилактических мер.

Специалисты отдела вирусологии, ПЦР, ИФА ФГБУ «Краснодарская МВЛ» используют новейшие и эффективные методы диагностики с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции) и серологических методов (ВИД – Тест). Многоступенчатый контроль качества анализов позволит точно и в кратчайшие сроки определить наличие или отсутствие инфекции.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»