Терапия от рака помогает не заразиться коронавирусом

Недавно были опубликованы результаты исследования, проведенного Европейским обществом онкологов.

Согласно им, пациенты с раком предстательной железы, получавшие гормональную терапию при раке предстательной железы, реже заражались коронавирусной инфекцией. Исследование было проведено в городе Венето, Италия, в нем приняли участие более 4000 человек.

Рак предстательной железы - самое распространенное онкозаболевание среди мужчин. Большинство пациентов с РПЖ старше 65 лет, что делает их еще более уязвимыми для коронавирусной инфекции. При этом даже в случае заражения COVID-19 противоопухолевую терапию прерывать нельзя. А она в свою очередь ослабляет иммунитет, что может привести к развитию тяжелых осложнений, вплоть до применения ИВЛ.

Онкоурологи в сложившейся ситуации разработали ряд рекомендаций для лечения РПЖ в период пандемии. По словам президента Российского общества онкоурологов, член-корреспондента РАН В.Б. Матвеева, в случае, если пациент заболел COVID-19, предлагается по возможности отложить химиотерапию, а для снижения риска заражения использовать лекарственные методы лечения, которые не требуют госпитализации больных и не вызывают иммуносупрессии - в частности, врачи рекомендуют андроген-депривационную терапию с ингибиторами андрогеновых рецепторов нового поколения.