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Российским льготникам пообещали еще 988 млн рублей на лекарства

Пресс-служба правительства сообщила, что в ближайшее время будет направлено около миллиона рублей на закупку лекарств, медизделий и лечебного питания, бесплатно предоставляемых льготникам.

"Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета", - пояснили в правительстве.

Сообщается, что расходы бюджета по этой статье за 2020 год увеличены на более чем 988 млн рублей. На каждого льготника планируется выделять по 886,4 рубля в месяц.

Источник: https://www.mk.ru

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Категория: Новости / Здоровье

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