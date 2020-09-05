Российским льготникам пообещали еще 988 млн рублей на лекарства

/Здоровье/

Пресс-служба правительства сообщила, что в ближайшее время будет направлено около миллиона рублей на закупку лекарств, медизделий и лечебного питания, бесплатно предоставляемых льготникам.

"Эта сумма - нераспределенный резерв средств федерального бюджета", - пояснили в правительстве.

Сообщается, что расходы бюджета по этой статье за 2020 год увеличены на более чем 988 млн рублей. На каждого льготника планируется выделять по 886,4 рубля в месяц.

Источник: https://www.mk.ru