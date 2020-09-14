«Уроки COVID-19: как не допустить в России новой эпидемии туберкулеза» с участием главных специалистов-фтизиатров страны, а также представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

/Здоровье/

Мероприятие пройдет 16 сентября 2020 года в онлайн формате на базе информационного агентства ТАСС.

Известно, что за последние несколько лет России удалось стать мировым лидером в борьбе с туберкулезом. Уровень заболеваемости ежегодно падает на 7-10%, а смертности - на 12-15%. Кроме того, в стране сегодня диагностируют до 99% случаев заболевания от оценочного числа больных. В мире же этот показатель - порядка 69%. Все это стало возможным благодаря реализации комплекса противотуберкулезных мероприятий. Тем не менее, пандемия COVID-19, переставила приоритеты глобальной системы здравоохранения, и многие опасные заболевания, которые, казалось бы, уже побеждены, оказались вне фокуса. В частности, речь идет о туберкулезе, который, если ситуацию не поменять, грозит новой эпидемией в течение ближайших нескольких лет.

Каких успехов в борьбе с туберкулезом удалось достичь в России за последние годы и чем рискует фтизиатрическая служба в условиях пандемии нового типа коронавируса?

В чем особенности туберкулезной инфекции и опаснее ли она коронавирусной?

К каким последствиям может привести снижение внимания к борьбе с туберкулезом на фоне COVID-19?

Туберкулез в сочетаниях с другими заболеваниями: ВИЧ, сахарный диабет, злокачественные новообразования. Каковы прогнозы для таких пациентов в текущей эпидемиологической ситуации?

Почему в России нужна отдельная национальная стратегия по борьбе с туберкулезом?

На эти и многие другие вопросы ответят:

Ирина Васильева, профессор, д.м.н., директор ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ, президент Российского общества фтизиатров и Ассоциации фтизиатров, главный внештатный специалист-фтизиатр МЗ РФ

Валентина Аксенова, профессор, д.м.н., руководитель отдела детско-подросткового туберкулеза ФГБУ «НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» МЗ РФ, главный внештатный детский специалист-фтизиатр МЗ РФ

Мелита Вуйнович, специальный представитель ВОЗ в России

Главные специалисты-фтизиатры ряда регионов РФ.

Пресс-конференция пройдет 16 сентября, с 10-30 до 12-00 на онлайн платформе информационного агентства ТАСС. Детали подключения к мероприятию и описание возможностей задавать ваши вопросы спикерам будут направлены дополнительно.

Дополнительная информация и аккредитация:

Ольга Киреева, Kireeva@cros.ru, +7 903 011-07-67