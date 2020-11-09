В помощи нуждается 6-летний мальчик из Кубанской станицы Отрадная Рома Мирошниченко
Рома Мирошниченко, 6 лет, у него двусторонняя тугоухость 4-й степени. Требуются слуховые аппараты стоимостью 156 128 руб.
"Сын родился с синдромом Дауна. Рома поздно начал ходить, первые слова произнес лишь в три года. А потом вдруг замолчал. Врачи меня уверяли, что со слухом у сына проблем нет, это особенности его основного заболевания. В моторном развитии он почти догнал сверстников – бегает, прыгает, частично себя сам обслуживает. Но речи до сих пор нет: объясняется жестами, берет за руку и ведет, куда ему нужно. Я стала замечать, что сын не всегда реагирует на обращенную речь, и тогда решила обратиться к сурдологу в Краснодар, в Детскую краевую клиническую больницу. Выяснилось, что у Ромы тугоухость 2-й степени и увеличены аденоиды. В июле этого года по совету доктора мы удалили аденоиды в надежде, что слух восстановится. После операции в сентябре вновь попали на прием, чтобы пройти обследование, но надежды наши не оправдались: слух у Ромы снизился. Сурдолог диагностировал уже двустороннюю тугоухость 4-й степени, рекомендовал приобрести многоканальные слуховые аппараты. Но такие аппараты за счет госбюджета не предоставляются. А купить их у нас нет возможности. Я не работаю, ухаживаю за сыном, а муж работает грузчиком со скромной зарплатой. Помогите, пожалуйста!" - рассказала Карина Мирошниченко, Краснодарский край.(Фото из архива семьи)
Сурдолог Детской краевой клинической больницы Ольга Пыжова (Краснодар) прокомментировала: «Для успешной слухоречевой реабилитации Роме необходимы высокотехнологичные цифровые программируемые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты с индивидуальными ушными вкладышами».
Как помочь Роме?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/119
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Рома Мирошниченко)
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Мирошниченко);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Мирошниченко;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Рома Мирошниченко);
— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;
— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Источник: Русфонд