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/Здоровье/

Кабмин выделил Кубани более 1 млрд рублей на лекарства

Краснодарский край получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Соответствующее распоряжение 22 декабря подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Согласно распределению субвенций на 2017 год, Краснодарский край получит 1 млрд 123 млн 825 тыс. рублей.

Всего правительство распределило между регионами 31,6 млрд рублей.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Здоровье

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