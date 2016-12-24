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Кабмин выделил Кубани более 1 млрд рублей на лекарства
Краснодарский край получит из федерального бюджета более 1 млрд рублей для обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Соответствующее распоряжение 22 декабря подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте Кабмина.
Согласно распределению субвенций на 2017 год, Краснодарский край получит 1 млрд 123 млн 825 тыс. рублей.
Всего правительство распределило между регионами 31,6 млрд рублей.
Источник: kuban24.tv