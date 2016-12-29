Новый год без прибавки в весе

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Неумолимо приближаются новогодние праздники, и мы уже начинаем мечтать о том, чтобы роскошная трапеза никоим образом не отразилась на наших фигурах. Вот только устоять перед запеченной курочкой, салатом Оливье и колоритным новогодним тортиком нам все равно практически никогда не удается. А ведь слишком обильная трапеза может «наградить» нас не только лишними килограммами, но и достаточно серьезными проблемами с пищеварением. Как же избежать подобных неприятностей?

Что сделать до застолья?

Морить себя весь день голодом в ожидании того, что за новогодним столом все будет компенсировано с лихвой – в корне неверное решение. Отправляться на праздник голодными категорически нельзя, обязательно нужно пообедать дома хотя бы фруктами, овсяными хлопьями либо йогуртом. Только в этом случае можно избежать неминуемого переедания за новогодним столом.

А минут за двадцать до начала застолья (как вариант – прямо перед выходом из дома) не помешает выпить стакан чистой воды, бульона или травяного чая. Когда желудок прилично заполнен жидкостью, аппетит существенно уменьшается!

Чрезмерное разнообразие во вред

Безусловно, питание каждого человека в идеале должно быть достаточно разнообразным, однако это совершенно не значит, что ради одного-единственного праздничного застолья нужно готовить сразу всю подборку любимых блюд. Важно не забывать о том, что человек – это весьма любознательное создание, и, увидев на столе пару десятков тарелок со всевозможными яствами, он непременно загорится желанием попробовать каждое. Доказать подобную любознательность не составит труда с помощью простейшего эксперимента – попробуйте разложить перед гостями совершенно одинаковые конфеты в разноцветной глазури: ни один гость не успокоится до тех пор, пока не попробует конфеты всех цветов. Разумеется, то, что конфеты имеют одинаковый вкус, признают все, вот только остановиться у них все равно вряд ли получится.

Вывод прост – не стоит слишком перегружать новогодний стол всевозможными блюдами, вполне достаточно будет сосредоточиться на нескольких самых удачных кушаньях.

Правило «один к двум»

Автором этого нехитрого правила является господин Делиманс, популярный американский кулинар. А его суть состоит в том, что каждый кусочек калорийного и жирного блюда в обязательном порядке должен «компенсироваться» парой кусочков либо овощных блюд, либо какой-то иной здоровой пищи (это могут быть заправленное маслом овощное ассорти, запеченный баклажан и т. д.). Такой подход позволяет насытиться, поглотив намного меньше калорий.

Носители «отрицательных калорий» - какие они?

Любую трапезу, и уж тем более праздничную, рекомендуется начинать с носителей так называемых «отрицательных калорий» - в этом случае лишние сантиметры будут обходить талию стороной. Кроме того, такие продукты можно использовать в качестве перекусов между основными блюдами или даже использовать их в качестве гарнира. Носителями «отрицательных калорий» принято считать продукты, наделенные способностью снижать непоправимый вред, наносимый фигуре традиционными праздничными блюдами. Итак, какие же продукты являются носителями «отрицательных калорий»? Это, конечно же, фрукты (апельсин, яблоко, грейпфрут, киви, лимон), различные приправы (орегано, перец, розмарин, майоран, тимьян, базилик и т. д.) и самые разнообразные овощи (огурцы, сельдерей, лук, стручковая фасоль, горький перец, чеснок, кабачки, цветная капуста, а также морковка с капустой). Не оставляйте этих верных помощников без внимания и в новогоднюю ночь!

Как уменьшить калорийность блюд?

Для того, чтобы уменьшить калорийность новогодних блюд, не помешает заменить майонез либо на его домашний аналог, либо заправить салатики бальзамическим уксусом, лимонным

соком или сметанным либо йогуртовым соусом. А все основные ингредиенты праздничных кушаний рекомендуется заменять менее жирными вариантами. Например, свинину всегда можно заменить телятиной, жирную утку – курочкой, а жареное мясо – отварным или приготовленным на гриле. Можно снизить и калорийность всеми любимого салата Оливье – для этого достаточно заменить колбасу отварным языком, мясом либо птицей.

Что касается алгокольных напитков, то лучше всего отдать предпочтение легким сухим винам и шампанскому – все остальные виды алкоголя очень калорийны.

Выбор «правильной» посуды

Испанским ученым удалось установить, что вкус еды, находящейся в белых тарелках, всегда кажется гораздо более интенсивным, нежели вкус кушаний с темных тарелок. А вот что касается их формы, то она может быть абсолютно любой: вкус еды и с квадратных, и с круглых, и с овальных тарелок будет восприниматься человеком одинаково. При этом, как это ни странно, важную роль играет вес тарелок – как правило, на тяжелых тарелках порции кажутся нам куда больше. Не должен быть слишком большим и их диаметр: если порция будет занимать всю тарелку, она непременно покажется нам вполне достаточной, а если на тарелке окажется слишком много свободного места, мы можем подсознательно решить, что нам чего-то не хватает. И, конечно же, сразу начнем докладывать на тарелку другие кушанья.

Сокращение порций – тоже вариант!

Человеческий организм устроен достаточно странно – вне зависимости от размера съедаемых порций самыми вкусными и привлекательными нам почему-то кажутся первый и последний кусочки. При этом сильнее всего вкусовые рецепторы стимулирует именно первый кусок, а потом человек перестает воспринимать вкус того или иного блюда так же ярко. Более вкусным нам кажется и последний кусочек. Ну а раз уж удовольствие от середины порции не столь велико, так почему бы немножко не сократить ее объем?

Торопиться некуда

Каждый кусочек изысканных новогодних кушаний рекомендуется пережевывать как можно тщательнее (по пятнадцать-двадцать раз, не менее) – это позволит не только насладиться вкусом очередного яства, но и не переесть. Как правило, для того, чтобы почувствовать полное насыщение, организму требуется около двадцати минут, так что крайне важно постараться съесть на протяжении этих двадцати минут как можно меньше и основательно все пережевывать.

А если праздничное застолье проходит в формате знаменитого шведского стола, важно уяснить себе правило «не более двух-трех подходов». В данном случае на тарелке окажутся только самые вкусные блюда, причем в относительно небольших количествах. И еще один важный нюанс: не стоит поглощать новогодние кушанья стоя – лучше не полениться и найти местечко, где можно спокойно присесть. Дело в том, что стоя, особенно если все заняты разговором, практически невозможно контролировать объемы съеденной пищи.

Оставить еду на тарелке? Да!

С самого детства многим из нас активно внушали мысль о том, что любую еду нужно непременно доесть, а выкинуть съестное – это самое что ни на есть настоящее кощунство. Если же посмотреть правде в глаза, то, заставляя себя через силу доедать остатки всего, что лежит на тарелке, или, что еще хуже, доедать неприглядные остатки закусок двух- или даже трехдневной давности, проблему голодающих народов Африки мы все равно решить не сумеем. А вот фигура за подобное насилие спасибо однозначно не скажет. Поэтому не нужно бояться выбросить с тарелки все, что утратило былую свежесть или прежний аппетитный вид.

Предвкушение трапезы – отличная штука!

Внешний вид и аромат любимых блюд вызывают у нас нескрываемое удовольствие даже в том случае, если мы еще не начали ими лакомиться. Именно поэтому, усевшись за стол, исследователи рекомендуют сначала вдоволь налюбоваться аппетитными кушаньями и насладиться их ароматом, и только после этого переходить непосредственно к трапезе. Столь нехитрый подход позволит получить гораздо больше удовольствия от поглощения праздничных блюд и поможет не съесть лишнего.

Наполните дом ароматами

Не так давно любознательные ученые выяснили, что вдыхание ароматов шоколада и ванили способствует снижению уровня вызывающего чувство голода гормона грелина. А ведь каждый из нас легко может позволить себе наполнить свое жилище этими чудесными запахами – можно использовать с этой целью ароматизированные саше или душистые ароматические масла. А любители выпечки могут испечь ароматное шоколадное печенье, которое ближе к окончанию застолья превратится в отличный десерт.

Немного о цвете

Яркие блюда неизменно кажутся нам куда привлекательнее, нежели их бледные и безликие соседи. Соответственно, во время приготовления праздничных кушаний не помешает использовать яркие фрукты, овощи, соусы и специи – в данном случае все яства станут гораздо привлекательнее, что позволит намного быстрее получить удовольствие от их употребления и опять же не съесть лишнего.

Диетам – нет!

Нет ничего хуже и бесполезнее, чем загореться идеей «хотя бы немножечко похудеть к празднику». Разгрузочный день непосредственно перед праздниками вряд ли поможет избавиться от нескольких лишних килограммов, зато он активно поспособствует крайне нежелательному перееданию за праздничным столом – организм, встревоженный перспективой возможного недоедания, обязательно потребует компенсации, да еще и с процентами! Не забывайте об этом!

Пусть ваше новогоднее застолье будет ярким, легким и запоминающимся!

Источник: subscribe.ru