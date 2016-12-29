В Краснодаре составили график работы поликлиник на новогодние праздники

/Здоровье/

В Краснодаре с 31 декабря по 8 января поликлиники будут работать по графику выходного дня.

В городском управлении здравоохранения пояснили, что в муниципальных поликлиниках будут принимать жителей с 9:00 до 16:00. В каждом учреждении будет работать дежурный терапевт, администратор и педиатр.

Служба неотложной помощи продолжит работу в стандартном режиме.

Во всех городских поликлиниках один раз в неделю будет организован расширенный прием специализированных врачей. В эти дни в поликлиниках будут работать кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, хирурги, ортопеды, травматологи, стоматологи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник: kuban24.tv