Курс валют
60.67
63.49
/Здоровье/

В Краснодаре составили график работы поликлиник на новогодние праздники

В Краснодаре с 31 декабря по 8 января поликлиники будут работать по графику выходного дня.

В городском управлении здравоохранения пояснили, что в муниципальных поликлиниках будут принимать жителей с 9:00 до 16:00. В каждом учреждении будет работать дежурный терапевт, администратор и педиатр.

Служба неотложной помощи продолжит работу в стандартном режиме.

Во всех городских поликлиниках один раз в неделю будет организован расширенный прием специализированных врачей. В эти дни в поликлиниках будут работать кардиологи, эндокринологи, неврологи, урологи, хирурги, ортопеды, травматологи, стоматологи, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник: kuban24.tv

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Просмотров: 35 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Краснодарский край среди регионов-лидеров по итогам зимней декады подписки

В Новороссийске 30 декабря отключат свет

Минтранс сообщил о нештатной работе техники перед крушением Ту-154

В Дагестане задержали семерых подозреваемых в подготовке терактов в Москве

В Ростове-на-Дону открылся первый школьный центр космических услуг