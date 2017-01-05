Новый год без простуд

/Здоровье/

Не секрет, что именно декабрь и январь являются самыми «урожайными» месяцами для самых разнообразных инфекций. Чтобы не попасть в сети этого коварного недуга, важно принять ряд простейших профилактических мер, ведь простуду гораздо проще предупредить, чем потом лечить. Тем более хандрить в праздники как-то совсем не с руки!

Грипп и простуда – откуда они берутся?

Принято считать, что беспощадные эпидемии простуд и гриппа приходят к нам из Юго-Восточной Азии, а так как распространение любых простудных заболеваний почти всегда происходит воздушно-капельным путем, эти неприятные недуги в кратчайшие сроки сражают огромное количество людей. Скрытый инкубационный период, как правило, составляет от двух до трех дней, а потом начинается проявление и внешних признаков простуды: сперва повышается температура, через некоторое время появляются кашель с насморком, а затем человек начинает ощущать боли в мышцах, головокружение и слабость.

Чаще всего большинство из нас пытается излечиться от простудных заболеваний самостоятельно, активно прибегая к помощи таких проверенных средств, как малиновое варенье, чай с медом, водка с перцем и многое-многое другое. Впрочем, нередко в ходу у заболевших простудой бывают еще и антибиотики, хотя уже давным-давно ведутся ожесточенные споры об их абсолютной бесполезности при различных вирусных недугах.

А между тем, столь безответственный подход к исцелению от простуды может повлечь за собой и серьезные последствия в виде всевозможных осложнений: пневмонии, отита (чаще всего он сражает маленьких детей), астмы, эндокардита, бронхита, синусита и т. д.

Не меньшей популярностью в лечении простудных заболеваний пользуются и комплексные средства, предназначенные для снятия основных симптомов простуды: головной боли, заложенности носа и кашля. Данные средства и в самом деле на какой-то период купируют проявления злополучного недуга, однако при этом они никоим образом не устраняют его причину. А тем временем, засевший в организме вирус продолжает беспрепятственно размножаться и доставлять нам немало хлопот. При этом нам кажется, что простуда все-таки начала отступать, и это ложное ощущение может привести к крайне неприятным последствиям: преждевременно вернувшись к активной жизни, можно заработать очень серьезные осложнения. Так что лучше приложить максимум усилий для того, чтобы все-таки предотвратить развитие простуды.

Как предотвратить недуг?

Самое главное, о чем не стоит забывать ни на минуту – регулярно мыть руки с мылом. Особенно это касается тех, кто только что вернулся с улицы. Дело в том, что основная часть вредоносных микробов оказывается в носоглотке не напрямую от носителей болезни, а попадает туда постепенно: сначала с той или иной поверхности – на руки, потом с рук – на лицо, а потом инфекция добирается и до носоглотки. Надо заметить, что человек касается лица более ста раз за сутки, и поэтому важнейшим фактором в профилактике заражения является именно чистота рук. Так как губительные вирусы попадают в организм главным образом через слизистую оболочку носоглотки, важно позаботиться и о надлежащей защите слизистой носа и горла. Одним из самых популярных и в то же время наиболее эффективных защитных средств является хорошо всем известная оксолиновая мазь – эта верная помощница активно препятствует закреплению вируса на слизистой оболочке. Существуют и другие препараты (как мази, так и спреи), образующие на слизистой оболочке носа либо горла тоненькую защитную пленочку, мешающую вирусам внедряться в самую глубь тканей. Правда, нет никакой гарантии, что данные средства помогут после тесного контакта с уже заболевшим человеком. И, тем не менее, они в любом случае поспособствуют снижению концентрации вируса в крови, что в свою очередь существенно облегчит протекание недуга. Не секрет, что в зимний период большую часть времени мы находимся в помещениях. При этом и в офисе, и дома нас активно согревает центральное отопление. Вот только согревая нас, оно в то же время сильно иссушает воздух, что неизбежно влечет за собой и пересыхание слизистой оболочки носа, то есть, призванные защищать ее от различных инфекций бактерии попросту погибают, и человек становится гораздо уязвимее к любым вирусам. Именно поэтому в зимний сезон крайне важно позаботиться восстановлением барьерных функций слизистой и ее регулярным увлажнением. Для этого не помешает приобрести хороший увлажнитель воздуха. Если верить исследованиям, то включение увлажнителя воздуха даже только на ночь позволяет снизить риск развития простуды на целых 35%! А на 50% риск возникновения простуды помогут сократить активные кардионагрузки (танцы, прогулки, пробежки и плавание) – для того, чтобы достичь наилучших результатов, их следует повторять хотя бы трижды в неделю. При этом важно не забывать о том, что любые нагрузки обязательно должны быть адекватны состоянию здоровья, то есть никаких перегрузок организма быть не должно! Спросите, можно ли как-то определить достаточность нагрузок? Можно! Если итогом занятий явились прилив сил и бодрость, значит, все в порядке. А если пробежка либо очередной заплыв привели к возникновению неприятных ощущений и утомления, выходит, что нагрузка была выбрана непосильная. Вот таких непродуктивных нагрузок следует всячески избегать, так как они не только в значительной степени повышают риск инфицирования, но и заметно снижают иммунитет.

Также во избежание заражения следует свести к минимуму контакты с уже заболевшими либо с недавно выздоровевшими людьми. А в период эпидемии гриппа и ОРВИ важно постараться как можно меньше ездить в общественном транспорте и находиться в многолюдных местах. Если же все-таки придется отправиться в слишком людное место, не стоит стесняться надевать специальную защитную маску. Помогает поддержать иммунитет и хорошо организованный сон, а спать, между прочим, нужно как минимум восемь часов в сутки. И, конечно же, не помешает почаще гулять на свежем воздухе (одеваться при этом следует соответственно погоде) и принимать витамины! Особенно полезно включать в рацион свежие овощи, квашеную капусту, а также лимоны и апельсины с мандаринами. Хорошую службу сослужат и такие природные антибиотики, как лук и чеснок – ежедневно для профилактики нужно съедать одну маленькую луковичку и пару зубчиков чеснока.

А если уже заболели?

Если избежать простуды все-таки не удалось, важно грамотно подойти к ее лечению – это позволит выздороветь буквально за несколько дней. Все мы отлично знаем, что во время болезни следует пить как можно больше жидкости. И это неспроста – жидкость способствует вымыванию из организма продуктов распада воюющих с вредоносным вирусом клеток. Поверьте, погибших клеток-защитников за период болезни в организме скапливается немало. И если они будут задерживаться в организме или останутся там насовсем, они начнут оказывать отравляющее действие.

Что касается снижения температуры, то сбивать градусы имеет смысл лишь в том случае, если столбик термометра достиг отметки в 38,5. По сути, повышение температуры – знак положительный, ведь он свидетельствует о том, что организм приступил к активной борьбе с инфекцией. И если мы начнем пытаться сбить относительно невысокую температуру, мы лишим организм возможности не только воевать с вирусами, но и победить их. А вот слишком высокая температура действительно может представлять опасность, так как она оказывает пагубное воздействие на кровеносную систему, на сердце и мозг. Именно поэтому ее необходимо своевременно сбивать.

Если простуда сопровождается болью в горле и кашлем, можно приготовить настой мяты с медом, а также пить отвары из подорожника и корня солодки – они обладают превосходными отхаркивающими свойствами. Также каждые пару часов полезно полоскать горло раствором соды или настойками календулы и ромашки. Если же кашель сопровождается еще и насморком, не помешает регулярно делать точечный массаж крыльев носа или десять минут попарить ножки перед сном в горчичной воде. А еще можно промывать нос настойкой календулы или теплым раствором кипяченой воды с добавлением соли.

И еще один важный нюанс – не стоит переносить болезнь на ногах, так как это чревато далеко не самыми приятными осложнениями. Да и окружающих заразить можно буквально в два счета. В идеале следует как можно больше времени проводить в постели – это позволит мобилизовать все силы организма на борьбу с вирусом, ведь любые перемещения в пространстве тоже требуют определенных энергозатрат, которые в данной ситуации совершенно ни к чему. Даже аппетит во время болезни пропадает неспроста – сама природа дает организму возможность перенаправить энергию от весьма трудоемкого процесса переваривания пищи на борьбу с недугом!

Будьте всегда здоровы и счастливы, и пусть ваши новогодние каникулы не омрачатся такой неприятностью, как простуда!

Источник: subscribe.ru