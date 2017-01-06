В анапском «Бимлюке» поправят здоровье дети, нуждающиеся в особой заботе

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В канун Рождества Христова эстафету добрых дел перенял санаторий «Бимлюк».

41 анапский ребёнок, нуждающийся в особой заботе государства, будет в течение 21 дня получать оздоровительные процедуры. Не первый год «Бимлюк» является надежным социальным партнёром управления по делам семьи и детей. Массаж, бассейн, ингаляции, грязелечение и просто усиленное витаминизированное питание – залог детского здоровья на целый год.

Источник: Пресс-служба администрации города Анапа