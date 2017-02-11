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/Здоровье/

В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей

В Сочи 15 февраля пройдет флешмоб «Мы вместе» в поддержку онкобольных детей.

Он состоится в 15:00 на площади Флага. Участники акции выстроятся в форме сердца и выпустят в небо воздушные шары, на которых будут написаны пожелания о выздоровлении. В акции может принять участие любой желающий.

С 1 по 15 февраля на территории Краснодарского края проходит ряд благотворительных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / Здоровье

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В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей