В Сочи пройдет флешмоб в поддержку онкобольных детей

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В Сочи 15 февраля пройдет флешмоб «Мы вместе» в поддержку онкобольных детей.

Он состоится в 15:00 на площади Флага. Участники акции выстроятся в форме сердца и выпустят в небо воздушные шары, на которых будут написаны пожелания о выздоровлении. В акции может принять участие любой желающий.

С 1 по 15 февраля на территории Краснодарского края проходит ряд благотворительных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Источник: kuban24.tv