О несоответствии качества ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения
Россельхознадзор
- «Ихглюковит РФФ» (серия 7601104116, срок годности 04.2017) производства ЗАО «Росветфарм», Новосибирская область, по показателям «массовая доля глюкозы», «массовая доля ихтиола» и массовая доля этилового спирта»;
- «Элеовит» (серия 080216, срок годности 02.2018) производства ООО «НПК «Аконт+», Московская область, по показателям «Витамин А»;
- «ВитОкей» (серия 050216, срок годности 02.2018) производства ООО «Агроветзащита С-П», Московская область, по показателям «Витамин А»;
- «Окситоцин 10 ЕД» (серия 01, срок годности 02.2018) производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир, по показателю «содержание окситоцина»;
- «Настойка Чемерицы» регистрационное удостоверение № 24-3-12.12-0905№ ПВР-3-3.9/00143, (серия 01, срок годности 02.2018) производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров, по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин»;
- «Седимин» (серия 000496, срок годности 10.2018) производства ООО ФИРМА «А-БИО», Московская область, по показателю «стерильность»;
- «Левомикольвет» регистрационное удостоверение № 15-3-16.12-0956 №ПВР-3-16.12/028 57 (серия 171114, срок годности 10.2018) производства ООО ФИРМА «А-БИО», Московская область, по показателю «стерильность»;
- «Антидиарейко» (серия Н-007, срок годности 05.2018) производства «Industrial Veterinaria, S.F.(Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А» «Витамин В1» «Витамин Д3» «Витамин Е», «пантотенат кальция», «подлинность колистина сульфата», «количественное содержание сульфадимидина»;
- «Антидиарейко» (серия J-007, срок годности 05.2018) производства «Industrial Veterinaria, S.F.(Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А» «Витамин Д3», «подлинность колистина кальция», «подлинность колистина сульфата», «количественное содержание сульфадимидина»;
В соответствии с пунктом 67 Административног о регламента, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 №149 уведомляем о приостановлении реализации данных серий лекарственных препаратов, средств.
В случае выявления указанного лекарственного препарата для ветеринарного применения, просьба ко всем гражданам и организациям, информировать контролирующий орган (Россельхознадзор) Краснодарский край г. Краснодар ул. Академика Лукьяненко, 111 , электронный адрес: vetprofotd@rsn.k rasnodar.ru., для принятия мер реагирования и обеспечения здоровья и жизни животных.
Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея