О несоответствии качества ряда лекарственных препаратов для ветеринарного применения

/Здоровье/

Россельхознадзор а по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление) информирует, что при проведении контроля качества выявлено несоответствие установленным требованиям качества образцов лекарственных препаратов для ветеринарного применения:

- «Ихглюковит РФФ» (серия 7601104116, срок годности 04.2017) производства ЗАО «Росветфарм», Новосибирская область, по показателям «массовая доля глюкозы», «массовая доля ихтиола» и массовая доля этилового спирта»;

- «Элеовит» (серия 080216, срок годности 02.2018) производства ООО «НПК «Аконт+», Московская область, по показателям «Витамин А»;

- «ВитОкей» (серия 050216, срок годности 02.2018) производства ООО «Агроветзащита С-П», Московская область, по показателям «Витамин А»;

- «Окситоцин 10 ЕД» (серия 01, срок годности 02.2018) производства ООО «БиоФармГарант», г. Владимир, по показателю «содержание окситоцина»;

- «Настойка Чемерицы» регистрационное удостоверение № 24-3-12.12-0905№ ПВР-3-3.9/00143, (серия 01, срок годности 02.2018) производства ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров, по показателю «массовая доля алкалоидов в пересчете на протовератрин»;

- «Седимин» (серия 000496, срок годности 10.2018) производства ООО ФИРМА «А-БИО», Московская область, по показателю «стерильность»;

- «Левомикольвет» регистрационное удостоверение № 15-3-16.12-0956 №ПВР-3-16.12/028 57 (серия 171114, срок годности 10.2018) производства ООО ФИРМА «А-БИО», Московская область, по показателю «стерильность»;

- «Антидиарейко» (серия Н-007, срок годности 05.2018) производства «Industrial Veterinaria, S.F.(Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А» «Витамин В1» «Витамин Д3» «Витамин Е», «пантотенат кальция», «подлинность колистина сульфата», «количественное содержание сульфадимидина»;

- «Антидиарейко» (серия J-007, срок годности 05.2018) производства «Industrial Veterinaria, S.F.(Invesa)», Испания, по показателям «Витамин А» «Витамин Д3», «подлинность колистина кальция», «подлинность колистина сульфата», «количественное содержание сульфадимидина»;

В соответствии с пунктом 67 Административног о регламента, утвержденного приказом Минсельхоза России от 26.03.2013 №149 уведомляем о приостановлении реализации данных серий лекарственных препаратов, средств.

В случае выявления указанного лекарственного препарата для ветеринарного применения, просьба ко всем гражданам и организациям, информировать контролирующий орган (Россельхознадзор) Краснодарский край г. Краснодар ул. Академика Лукьяненко, 111 , электронный адрес: vetprofotd@rsn.k rasnodar.ru., для принятия мер реагирования и обеспечения здоровья и жизни животных.

Источник: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея