Международный день детей, больных раком

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День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO).

Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед. Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3071/ © Calend.ru