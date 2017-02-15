Курс валют
57.74
61.30
/Здоровье/

Международный день детей, больных раком

День детей, больных раком (International Childhood Cancer Day), отмечают 15 февраля ежегодно многие страны планеты. Эта дата впервые появилась в календаре в 2001 году по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком (ICCCPO). 

Первый Международный день был проведен 15 января в Люксембурге, однако позже было принято решение перенести дату на месяц вперед. Сегодня День детей, больных раком, проводится более чем в 40 странах под патронатом Международного общества детских онкологов.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3071/ © Calend.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Просмотров: 3 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Международный день детей, больных раком

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Денег нет, но мусор убирать придётся: как Новочеркасскую мэрию заставляют бороться с несанкционированными свалками

Правоохранительный блок Новороссийской таможни признан лучшим

В Краснодаре местный житель признан виновным в размещении материалов экстремистского характера в сети Интернет