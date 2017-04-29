В Анапе борются с клещами с помощью квадрокоптеров

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В Анапе в борьбе с клещами начали использовать квадрокоптеры, которые разбрызгивают ядовитые для паразитов вещества с воздуха.

От укусов этих насекомых на Кубани пострадали уже более 450 человек. Около половины из них — дети. На кровососущих охотятся специалисты санитарной службы. Они обрабатывают особым раствором парки и скверы по всему края.

Специалисты уже обработали более 50 га зеленых насаждений. Они работают в усиленном режиме, чтобы все места отдыха стали безопасными до конца мая.

Источник: Кубань24