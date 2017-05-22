В Майкопе построят современный диагностический центр

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В Майкопе на территории Адыгейской республиканской клинической больницы началось строительство Диагностического центра.

Врио Главы республики Мурат Кумпилов подчеркнул историческую значимость момента, рассказал о деятельности республиканской власти по улучшению системы здравоохранения и напомнил о большой роли профессионализма медиков.

«Забота о здоровье населения были и остаются в числе приоритетов работы государственной власти и органов местного самоуправления Адыгеи. Строительство Диагностического центра в полной мере отражает исключительную значимость реализуемого проекта для нашего региона. В ближайшее время также будет открыт офис врача общей практики, поликлиника в Майкопе. В целом большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения региона. Однако многое зависит от вашего профессионализма, внимательного отношения к пациентам. Помните и следуйте всегда клятве Гиппократа», - обратился к медикам Мурат Кумпилов.

Первый в Адыгее Диагностический центр позволит повысить качество оказания и доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, снизить нагрузку стационарной и поликлинической сети республики.

В Центре будут проводить детальное обследование организма пациента, с учетом полученного ранее направления терапевта. Новое учреждение объединит все разрозненные сегодня медицинские службы. В его структуру войдут диабетологический центр, региональный центр профпатологии, центр реабилитации слуха, травматологическая поликлиника, кардиологический диспансер и диагностические отделения. Прием будут вести доктора более 30 специальностей. Центр оснастят самой современной медицинской аппаратурой - магнитно-резонансным томографом, спиральным компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим, ультразвуковым и лабораторным оборудованием.

Источник: пресс-служба администрации Республики Адыгея