Проекту «Кубань вне зависимости» – 5 лет

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31 мая 2017 года в 11.00 часов на базе «Молодежного центра Краснодара», в честь пятилетия профилактического проекта «Кубань вне зависимости», состоится праздничное мероприятие.

В социально-ориентированной игре «Вне зависимости» примут участие отряды волонтеров из образовательных школ города Краснодара №17 и № 84, гимназии №18, студенты Краснодарского Президентского кадетского училища, а также команды волонтеров Краснодарского информационно-технологического техникума, Пашковского сельскохозяйственного колледжа, Краснодарского политехнического техникума, Краснодарского торгово-экономического колледжа, а также студенты Краснодарского педагогического колледжа.

Формат мероприятия разработан специалистами наркологической службы и не имеет аналогов в современной системе профилактики, направленной на формирование иммунитета к наркогенному соблазну среди подростков и молодежи.

Цель игры - формирование профилактического пространства среди молодежи, путем привлечения к групповой деятельности, направленной на формирование ЗОЖ, повышение понимания ценности здоровья.

Итог игры - применение подростками полученных навыков, знаний способностей в проецировании эрудиции и кругозора в реальном мире, где для достижения конечной цели в прохождении и определении победителя выпадает шанс бороться за победу своей команды. Практическая отработка умений, навыков индивидуальной, коллективной и творческой, интеллектуальной деятельности, а так же возможность проявить себя в принятии ответственных решений во имя достижения общей конечной цели - победы своей команды.

В честь пятилетия Проект приглашает в гости различные службы профилактики, для организации своих тематических станций.

Так представителями городского дома культуры будет организована станция «Дискотерапия», специалист Управления физической культуры и спорта проведет «Зарядку с чемпионом», представитель «Кубанькино» будет встречать участников на станции «Посмотри и скажи», специалист отдела профилактики по контролю за оборотом наркотиков расскажет участникам основные правовые аспекты.

А специалисты краевого наркологического диспансера будут ждать ребят на станциях «Здоровые легкие», «Машина времени» и др.

Каждому волонтерскому отряду будут выданы карты для прохождения 9 станций, на каждой, из которой, ребят будет встречать специалист.

Во время игры участники узнают много полезной информации, смогут узнать жизненную емкость и биологический возраст своих легких, поучаствовать в дыхательной гимнастики и потанцевать, а самые смелые при помощи мобильного приложения «Машина времени» смогут побывать в будущем.

По итогам игры все участники получат памятные подарки, массу приятных впечатлений и большой заряд позитивного настроения, а победители, будут награждены призами!

Источник: Минздрав Краснодарского края