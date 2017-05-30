Студенты Донецкого медуниверситета стали призерами Всероссийской студенческой олимпиады по детской хирургии

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Студенты Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (ДНР) приняли участие в Финале IV Всероссийской студенческой олимпиады по детской хирургии, которая проходила на базе детской городской клинической больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова г. Москва, РФ.

В состав команды вошли студенты 4 и 5 курсов: Халабузарь Владислав и Кондрашова Дарина (5 курс, 6 гр. 3 медицинский факультет), Лепихов Илья (4 курс, 1 гр. 3 медицинский факультет), Залюбовская Любовь (5 курс, 3 гр. 1 медицинский факультет), Шевякин Данил (5 курс, 13 гр. 1 медицинский факультет). Инициатором поездки выступил капитан команды Владислав Халабузарь - староста кружка детской хирургии и анестезиологии. После месяца упорных тренировок команда представила донецкую школу детской хирургии на международной арене. Во Всероссийской олимпиаде приняли участие сильнейшие команды России из Москвы, Ижевска, Саратова, Грозного, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска и других городов Российской Федерации.

Команда ДонНМУ приняла участие в таких конкурсах, как «Осмотр», «Протокол», «Операция», «Анатомия», «Ход операции», «Десмургия», «Группа крови», «Перевод», «Конфликт», «Викторина» и заняла III призовое место в общекомандном зачете. В индивидуальных зачетах капитан команды Владислав Халабузарь занял I место в конкурсе «Ход операции» и II место в конкурсе «Анатомия», а студентка Любовь Залюбовская заняла III место в конкурсе «Перевод». В конкурсе викторина донецкая команда также заняла III место.

Члены команды выражают искреннюю благодарность своим научным руководителям и преподавателям кафедры детской хирургии, которые приняли непосредственное участие в подготовке команды к этому ответственному и знаменательному событию в жизни студентов Донецкого медицинского университета.

Источник: Минздрав ДНР