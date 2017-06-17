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/Здоровье/

Трое докторов Кубани - победители Всероссийского конкурса врачей 2017

Первое место в номинации лучший врач общей практики (семейный врач)заняла Инесса Олейникова из Глебовской амбулатории муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Кущевская центральная районная больница».

"Лучший травматолог-ортопед России 2017"- руководитель ожогового отделения «НИИ – Краевая клиническая больница № 1 им. проф. С.В. Очаповского» министерства здравоохранения Краснодарского края, врач травматолог-ортопед, специализирующийся на ожогах (комбустиолог) Сергей Богданов.

В номинации «Лучший педиатр 2017» третье место завоевала Елена Белянова. Врач-педиатр ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» министерства здравоохранения Краснодарского края.

Министерство здравоохранения Краснодарского края поздравляет коллег с победой!

Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края

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Категория: Новости / Здоровье

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