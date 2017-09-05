Виктор Хрестин поздравил с юбилеем медиков Геленджика

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Главный педиатр муниципалитета Маргарита Анатольевна Ильиных отметила 55-летие, а медицинской сестре стерилизационного отделения городской больницы Геленджика Антонине Петровне Бересневой исполнилось 80 лет.

Маргарита Ильиных в профессии уже более 36 лет, 20 из которых работает в Геленджике. Несмотря на большой опыт работы, именинница постоянно повышает свой профессиональный уровень на курсах усовершенствования, участвует в медицинских конференциях и семинарах. В работе Маргарита Анатольевна использует новые достижения медицины и внедряет современные методики. Своим маленьким пациентам главный педиатр Геленджика отдает всю свою любовь и заботу, поэтому и родители всегда уверены, что их ребенок в надежных руках. Коллеги ценят Маргариту Анатольевну за отзывчивость и добродушие. Свой трудовой путь Антонина Береснева начала в 17 лет. В 1971 году, после переезда в Геленджик из города Кизел Пермской области, стала работать в детском туберкулезном санатории «Ласточка» в должности санитарки. В городскую больницу Геленджика именинница пришла работать в 1974 году, сразу после окончания Новороссийского медицинского училища, и трудится здесь по сегодняшний день. Юбиляров поздравил глава Геленджика Виктор Хрестин. Он пожелал им крепкого здоровья, вручил приветственные адреса и преподнес памятные подарки.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик