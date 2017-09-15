В Темрюкском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны по американской белой бабочке

/Здоровье/

В течение последних трех лет подряд, в результате проведения контрольных карантинных фитосанитарных обследований, не выявлялся карантинный вредитель – американская белая бабочка в муниципальном образовании Темрюкский район Краснодарского края на общей площади 225 га,

в том числе в поселке Ильич на площади 93 га, в поселке Батарейка на площади 63 га, в поселке Красноармейский на площади 69 га, все участки расположены в границах Запорожского сельского поселения, в соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», пунктами 15-17 главы III«Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина» Приказом Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 31 августа 2017 № 922 были упразднены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту – американская белая бабочка в муниципальном образовании Темрюкский район на территории Запорожского сельского поселенияв поселке Ильич на площади 93 га, в поселке Батарейка на площади 63 га, в поселке Красноармейскийна площади 69 га.

На данных территориях отменен карантинный фитосанитарный режим.