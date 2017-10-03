Правительство решило бороться с антимикробной резистентностью на территории России

/Здоровье/

Подписанным распоряжением утверждена Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия).

Стратегия разработана с учётом Стратегии национальной безопасности России (утверждена Указом Президента России от 31 декабря 2015 года №683), Основ государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности России на период до 2025 года и дальнейшую перспективу (утверждены Президентом России от 1 ноября 2013 года №Пр-2573), Глобального плана действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, принятого на 68-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2015 года.

Цель Стратегии – предупреждение и ограничение распространения антимикробной резистентности на территории России.

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.

Стратегией, в частности, предусматриваются:

- изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг её распространения;

- совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью;

- разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений;

- информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности;

- обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.

Стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомлённости населения о рациональном применении противомикробных лекарственных препаратов, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространённость антимикробной резистентности.

На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи, инфекционных заболеваний, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

Реализация Стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний.