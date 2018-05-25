Минздрав планирует преобразовать систему ОМС

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Вероника Скворцова: Человек - важнейший компонент в системе здравоохранения.

Министерство здравоохранения РФ готовит реформу системы обязательного медицинского страхования. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. По ее словам, фонд ОМС нуждается в «вертикализации, преобразовании территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения единого фонда ОМС» с введением «правила двух ключей». Это позволит, по мнению главы Минздрава, повысить качество и эффективность оказания медицинских услуг гражданам страны.

«Реорганизационные меры в фонде обязательного медицинского страхования начались с 1 января 2013 года, когда мы ввели единый подушевой финансовый норматив на каждого гражданина страны. В 2014 году начали переход на единую тарифную политику и на единый, более эффективный метод оплаты медицинской помощи. Начали формировать систему клинико-статистических групп, сейчас их уже более 500. Они позволили на 10% увеличить эффективность работы каждой койки, увеличить операционную активность более чем на 10%, развить стационарзамещающие технологии и амбулаторную технологию более чем в 2,5 раза. Из 85 разрозненных систем здравоохранения с разрозненным финансированием мы построили контур единой национальной системы здравоохранении, работающий не только по критериям доступности и качества медицинской помощи и единым требованиям к медицинскому персоналу, но и по единым финансовым механизмам. За последние 5 лет в 25 раз сократилась региональная дифференциация, межрегиональные различия. Но такие проблемы сохраняются. Фонд обязательного медицинского страхования децентрализован: мы имеем федеральный фонд и 86 территориальных фондов. Ежегодно в регионах идут искажения при формировании территориальных фрагментов. Чтобы их устранить, с 2015 года мы начали подписание трёхсторонних соглашений между регионом, Минздравом и федеральным фондом ОМС. Мы выявляем нарушения, но не имеем право наказывать население региона, не доводя деньги на оказание помощи. Остаются регионы, которые так и не делают так, как надо. Последовательный шаг - вертикализация фонда, преобразование территориальных фондов ОМС в территориальные подразделения единого фонда ОМС и введение правила двух ключей: территориальную комиссию для учета специфики региона должны возглавлять и руководитель регионального здравоохранения, и руководитель территориального подразделения единого фонда. Тогда не будет местечковых локальных искажений», - рассказала министр здравоохранения России.

Вероника Скворцова в интервью радио Sputnik так же обозначила основной вектор развития страхования в России. Это - пациентоцентристская система ОМС.

«В отличие от других социальных фондов, фонд ОМС не только финансовый механизм, он проводит всю экспертизу качества медицинской помощи, контроль объемов медицинской помощи. В 2017 году 43 млрд. рублей были потрачены неэффективно - деньги были возвращены в систему. Важнейшая функция - помощь в формировании пациентоцентристской системы, это главный вектор нашего развития. Основной блок общения с пациентами - первичная медицинская помощь. Каждый пациент должен иметь мобильный телефон врача и страхового представителя, который поможет в реализации права на сохранение здоровья. С 2016 года мы начали внедрять новый институт для нашей страны - страховых представителей медицинского страхования. Это уже 9 тысяч человек, институт имеет фантастический успех. Это подспорье для формирования здорового образа жизни. Центром Вселенной здравоохранения является каждый конкретный человек и каждый человек - отдельная Вселенная. Лечащий врач и страховой представитель - оптимальная система. Фонд ОМС должен совершенствоваться, мы должны сделать систему прозрачной. Цифровизация позволит наблюдать да системой, как за рыбами в аквариуме. Нужно не метаться в поиске новых решений, а провести тюнинг в системе, идти последовательно выбранным курсом», - считает Вероника Скворцова.

Источник: https://ria.ru/radio/